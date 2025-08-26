Los jueces de la Corte Constitucional dejaron ver sus dudas sobre la Ley de Solidaridad

La Corte Constitucional (CC) vuelve a situarse en el centro de la agenda política. El 25 de agosto de 2025 inició el trámite de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad, impulsada por Daniel Noboa. En la audiencia, las partes expusieron las razones en contra y a favor de la norma; mientras que, los jueces hicieron preguntas sobre las dudas que tienen respecto a la ley. Con la audiencia, el trámite avanza y en los próximos días habrá novedades. Para el 27 de agosto está prevista la audiencia sobre la Ley de Integridad y, el 1 de septiembre, la de Inteligencia. Lea más: La Corte Constitucional, que pone en jaque a Daniel Noboa, tiene una tendencia progresista ¿Qué escenarios se abren para el Gobierno y qué aspectos puede observar la CC?

La Ley de Solidaridad, observada por no justificar el conflicto armado interno

La audiencia pública, presidida por el juez ponente Alí Lozada y desarrollada de manera virtual, recibió a los accionantes y defensores de la ley. Participaron representantes de organizaciones sociales, políticas y personas particulares; también intervinieron los representantes de la Asamblea Nacional, Presidencia, Procuraduría y Ministerio del Interior. Las observaciones fueron de fondo y forma. En este último aspecto, todos coincidieron en que ni la Asamblea ni el Ejecutivo respetaron el principio de unidad de materia, es decir, que la ley abarca reformas económicas, penales y de otras ramas, cuando debería ser de un solo tema. Además, también se observó que el procedimiento utilizado fue el de ley de materia económica, aun cuando solo dos de los artículos eran sobre ese ámbito. El argumento para defender que sea de un tema económico fue que existe una economía paralela a la de los grupos de delincuencia organizada y que al garantizar la seguridad también se puede promover el desarrollo. La abogada Nicole Rojas, en representación de Erick Gavilanez Días, dijo que la premura con la que se trató la ley, en menos de 30 días, por ser urgente, no permitió un adecuado tratamiento de la misma, con expertos en seguridad y derechos humanos. Lea también: Cinco decisiones han marcado el primer trimestre de Daniel Noboa Los defensores de la ley explicaron que es económica y urgente porque atiende a un tema preocupante para el país, que amerita una respuesta inmediata. También fue cuestionado el nombre que la Asamblea le dio a la ley, luego de que el Ejecutivo la envío bautizada como Ley Contra la Economía Criminal, puesto que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece que el contenido del proyecto debe corresponder al título, según dijo Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular.