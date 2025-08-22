Economía
Proforma 2025 fija precio del crudo en USD 62,2 y destina más de USD 10 400 millones a salud y educación

El Gobierno Nacional envió este viernes 22 de agosto el documento a la Asamblea, que tiene un mes para decidir si lo aprueba u objeta.

   
El Gobierno de Daniel Noboa remitió este viernes 22 de agosto a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Ahora, el Legislativo dispone de 30 días para analizar el documento y decidir si lo aprueba u objeta.

Durante este año, debido a las elecciones, el país ha operado con un presupuesto prorrogado de 2024. La normativa establece que, tras la posesión presidencial, el Ejecutivo tiene hasta 90 días para presentar la proforma, plazo que concluía este domingo 24 de agosto.

Entre los principales lineamientos, el Ejecutivo proyecta un nivel de egresos de USD 33 065 millones, una reducción frente a los 35 536,04 millones de dólares registrados en el presupuesto anterior.

Por otra parte, se proyectan USD 27 440 millones en ingresos, lo que arroja un déficit de USD 5 625 millones, equivalente al 4,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Otro de los parámetros clave es el precio referencial del barril de petróleo, fijado en USD 62,2. Esta cifra es menor a la contemplada en la proforma de 2024, cuando se calculó en USD 66,71 por barril, reflejando una expectativa más conservadora frente a la volatilidad del mercado internacional.

En el área social, la proforma contempla USD 5 136 millones para el sistema de salud y USD 5 287 millones para educación básica y bachillerato. En materia de seguridad, el presupuesto asigna USD 4 026 millones para seguridad, monto destinado a reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El plan también incluye USD 1 713 millones para garantizar la entrega de bonos sociales a la población vulnerable, así como USD 3 368 millones para el financiamiento de las entidades de seguridad social: IESS, Issfa e Isspol. Adicionalmente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibirán USD 3 471 millones, lo que representa un aumento de más de USD 500 millones respecto a 2024.

En lo económico, el Ejecutivo construyó la proforma con supuestos que estiman un PIB nominal de USD 129 018 millones, un crecimiento real del 2,8 % del PIB y una inflación promedio de 0,8 %.

