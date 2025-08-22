Exportadores viajarán con Noboa a Japón para abrir oportunidades de mercado

La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) y representantes del sector comercial viajarán con el presidente Daniel Noboa a Japón para abrir mercados y atraer inversión.

Cordex enfatizó que Japón es una nación estratégica para diversificar la oferta exportadora ecuatoriana.

Tomando en cuenta esto, la misión empresarial ecuatoriana mantendrá un encuentro con la Cámara de Industrias de Japón (Keidanren), la firma de un memorando de cooperación con la Agencia de Comercio Exterior (JETRO), y reuniones con gremios productivos y cadenas de supermercados japoneses.

También visitarán el Centro de Fomento Industrial de Tokio, espacio clave para explorar innovaciones en robótica y desarrollo productivo.

"Para el sector exportador, uno de los principales objetivos de esta visita es realizar un acercamiento con Economic Partnership Agreement (EPA), con la finalidad de encaminar un proceso de negociación que, a mediano y largo plazo, permita consolidar mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos", señala Cordex.

La agenda del Primer Mandatario en Japón se desarrollará del 26 al 30 de agosto. Antes, Noboa tuvo una gira presidencial por Brasil, Uruguay y Argentina.

