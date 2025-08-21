Economía
21 ago 2025 , 20:00

Noboa impulsa tratados comerciales con países donde Ecuador compra más de lo que vende

Especialistas señalan que un eventual acuerdo comercial daría a Ecuador la posibilidad de acceder a mejores condiciones para sus compras y ampliar los destinos de sus productos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Ecuador mantiene balanzas comerciales negativas con Brasil, Uruguay y Argentina, los tres países incluidos en la gira presidencial que culmina este viernes 22 de agosto. Para expertos, iniciar las negociaciones hacia tratados de libre comercio con estas naciones es un paso acertado para equilibrar el intercambio y abrir nuevas oportunidades de inversión.

El presidente de la República, Daniel Noboa, concluye su recorrido por estas tres economías consideradas entre las más sólidas de América del Sur. En cada encuentro, uno de los ejes principales de la agenda ha sido impulsar las relaciones comerciales y atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos del país.

Aunque se trata de países cercanos en la región, Ecuador compra más de lo que vende en todos los casos. Con Brasil, por ejemplo, las exportaciones alcanzan USD 132 millones, mientras que las importaciones ascienden a 946 millones. Actualmente, 130 empresas ecuatorianas venden 215 productos, entre ellos metales, plásticos y conservas de atún. A cambio, Ecuador importa aparatos mecánicos, vehículos y papel.

Con Argentina la situación es similar: las exportaciones suman USD 278 millones frente a importaciones por 705 millones. Un total de 110 empresas nacionales comercializan 140 productos, principalmente banano, derivados del cacao y atún procesado. Desde ese país, en cambio, llegan alimentos para animales, cereales y productos farmacéuticos.

En el caso de Uruguay, las exportaciones ecuatorianas se ubican en 37 millones de dólares y las importaciones en 81 millones. Son 140 las compañías que envían alrededor de 80 productos, con destaque en conservas de atún, banano y flores. En contraparte, Ecuador adquiere de ese mercado productos farmacéuticos, cosméticos y carne.

"Para hacer un acuerdo comercial primero se necesita la voluntad política, y eso es lo que está haciendo el presidente Noboa, llegando a estos países y tocando la puerta", señaló Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao) y exministro de Comercio Exterior. En la misma línea, Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, explicó que abrir estos tratados también permite importar bienes de capital que fortalecen la producción nacional y ayudan a abaratar costos.

Los especialistas coinciden en que un eventual acuerdo comercial daría a Ecuador la posibilidad de acceder a mejores condiciones para sus compras y ampliar los destinos de productos nacionales. En este marco, la Federación de Exportadores del país prevé reunirse con las autoridades de Gobierno para analizar los avances y definir hojas de ruta que conduzcan a concretar los futuros convenios.

Temas
acuerdos comerciales
Iván Ontaneda
Daniel Noboa
Javier Milei
Argentina
Brasil
Uruguay
