Daniel Noboa suma tres cantones de Cotopaxi y Bolívar al estado de excepción

El presidente Daniel Noboa incluyó al <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-estado-excepcion-decreto-EG9899886 target=_blank>estado de excepción </a></b>a tres cantones de Cotopaxi y Bolívar, para que el Bloque de Seguridad pueda realizar allanamientos inmediatos contra grupos del crimen <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/lizandro-policia-transito-cabecilla-lobos-quevedo-AN9942174 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuerpo-calcinado-plantacion-banano-los-rios-EL9937431 target=_blank></a></b>