21 ago 2025 , 08:17

Daniel Noboa suma tres cantones de Cotopaxi y Bolívar al estado de excepción

El Gobierno tomó esta medida porque identificó a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) son usadas como zonas de descanso por grupos criminales que operan en Los Ríos.

   
    Imagen del presidente Daniel Noboa en una entrega de insumos a guías penintenciarios el 7 de agosto de 2025.( Presidencia de la República )
David Muñoz
El presidente Daniel Noboa incluyó al estado de excepción a tres cantones de Cotopaxi y Bolívar, para que el Bloque de Seguridad pueda realizar allanamientos inmediatos contra grupos del crimen organizado.

Se tratan de La Maná, Las Naves y Echeandía, territorios que han sido identificados como zonas de descanso y de planificación para delincuentes que operan en la provincia de Los Ríos. Los antisociales huyen a esas zonas después de delinquir.

"En estos cantones no existe estado de excepción para la ejecución de operaciones militares de forma oportuna, además de no contar con el apoyo de organismos de control judicial debido a la posibilidad que las mismas se encuentren corrompidas o infiltrados por miembros de dichos grupos", reseña un informe citado en el Decreto Ejecutivo N°109 del presente gobierno de Noboa.

Asimismo, se señala que hay una expansión del grupo armado Los Lobos en La Maná, operando principalmente en horario nocturno, para ejecutar delitos como tráfico de drogas, robo a personas, delitos contra la propiedad, secuestro, extorsión, abigeato, tenencia y porte de armas y receptación.

Por otra parte, se reseña a Bolívar como una zona de tránsito clave para el narcotráfico, minería ilegal y delincuencia organizada, disputada por Los Lobos y Los Choneros.

Así, La Maná, Echeandía y Las Naves se suman a El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos como lugares en los que están suspendidos los derechos de inviolabilidad y correspondencia. Es decir, que las autoridades de seguridad pueden hacer allanamientos de inmuebles y revisar mensajes sin autorización judicial.

