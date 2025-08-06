Política
06 ago 2025 , 22:45

Noboa decreta nuevo estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí

La medida regirá por 60 días. El presidente Daniel Noboa justificó la decisión en la grave conmoción interna derivada de la espiral de violencia en estas provincias.

   
    Imagen de archivo de militares en el estadio Jocay de Manta. ( Ariel Ochoa / API )
El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este miércoles 6 de agosto un nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. La medida, que tendrá una vigencia de 60 días, responde a la grave conmoción interna provocada por el incremento sostenido de hechos violentos en estas jurisdicciones.

El Decreto Ejecutivo 76 establece la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que habilita a las fuerzas del orden a realizar allanamientos e interceptaciones sin orden judicial previa, en el marco de operativos de seguridad.

Este estado de excepción no contempla la implementación de un toque de queda en ninguna de las provincias mencionadas.

Uno de los fundamentos jurídicos de esta nueva declaratoria es la decisión de la Corte Constitucional el 4 de agosto. Ese día, el organismo suspendió varios artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, entre esos el que establecía un régimen jurídico especial bajo el estado de conflicto armado interno.

