¿La concesión del campo Sacha es positiva? Esto opinan un exministro, una exgerente de Petroecuador y un consultor

En una decisión polémica, el gobierno de Daniel Noboa adjudicará al consorcio chino-canadiense Sinopetrol toda la produccion del campo Sacha, que hoy genera 80 mil barriles diarios.

De ahí nacen interrogantes sobre si es un buen negocio, y también si el Estado debe negociar las ganancias de toda la producción o solo sobre el incremento.

Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador, considera que el gobierno debe valorar la producción lograda en medio siglo de explotación con recursos estatales. Entregar el campo bajo la modalidad de un contrato de participación sin licitación no es, según ella, la mejor opción.

"En este contrato primero hay que reevaluar el sistema petrolero en sí, es decir, ¿cómo voy a alimentar a las refinerías? ¿cuánto espero tener de ingresos por la venta del crudo Oriente? También, ¿cómo voy a gestionar todo el tema comunitario? ¿cómo voy a gestionar la repartición de la producción? Si la prima de entrada es justa o no para el país, si está cumpliendo con lo que debería de acuerdo con el marco legal", manifestó.

Para el exministro de Energía René Ortiz, el proceso hecho por el gobierno tiene legalidad y legitimidad. Hacerlo de esta manera es reconocer que el Estado ya no puede invertir en la modernización de la infraestructura petrolera ni levantar la produccion. Para él, la entrega de toda la producción de Sacha es la mejor oportunidad para reinventar la industria petrolera y aprovechar los recursos.

"¿De dónde se saca plata? De aquí (...). Se muestra que económicamente es viable para el Estado, porque el Estado no solamente recibe esa producción, sino que adicionalmente tiene todo los impuestos. Sí, eso no no se ha tocado. Todo eso entra, hoy día no se pagan impuestos", opinó Ortiz.

La negociación que el Gobierno lleva adelante con el consorcio puede ser mejorada gracias a un acuerdo lógico y justo, dice el analista Miguel Robalino. Él propone que en el contrato se fije un precio de ganancia sobre la producción existente y otro sobre el monto del incremento de la producción y las mejoras.

" Yo creo que la producción que ha mantenido el campo Sacha hasta ahora, que ha sido inversión de todos los ecuatorianos y que de hecho es un negocio en marcha, debería tener un tipo de consideración económica, sea en tarifa o sea en regalías. De igual manera, está el incremental que se dé sobre esta producción dada. Esta se debería establecer con otro precio", reseñó.

Sacha es el activo petrolero más grande con reservas probadas de 237 millones de barriles. Marcela Reinoso y Miguel Robalino coinciden en que el proceso debió hacerse por licitación para generar mayor competitividad y condiciones para el pais.

El exministro René Ortiz considera que la escasez de recursos en la caja fiscal obliga a la adjudicación directa.