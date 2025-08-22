Economía
22 ago 2025 , 10:23

Usuarios se quejan en redes sociales por retrasos en devolución del IVA a adultos mayores

El director del SRI reconoció en julio que hay retrasos con la devolución del IVA.

   
  • Usuarios se quejan en redes sociales por retrasos en devolución del IVA a adultos mayores
    Imagen referencial para graficar la atención del SRI a ciudadanos en Baños de Agua Santa.( SRI )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Docenas de usuarios de la red social X mostraron su malestar con el SRI por los retrasos de entre cinco y siete meses en la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.

Los internautas dicen que ese dinero es usado para la compra de medicinas o consultas médicas de las personas de la tercera edad.

"A través de mi contadora, ayudamos a un grupo de vecinas de mi barrio a declarar mes a mes sus facturas, ellas usan ese dinero para compra de medicamentos, les deben 6 meses y pagan cada 3 meses", reclamó una usuaria.

LEA: Adultos mayores denuncian retrasos de hasta cinco meses en la devolución del IVA

Una de las quejas en redes sociales.
Una de las quejas en redes sociales. ( Captura )

"Me pagaron en agosto el pedido de devolución del IVA que hice en febrero, 6 meses", aseguró un ciudadano.

"Desde enero ingresada la solicitud para la devolución del IVA y ya más de tres meses que solo sale en la página qué está en proceso de acreditación, ¿cuánto más tenemos que esperar?", expresó Andrea.

LEA: Ley de integridad pública: el SRI reducirá a la mitad el pago de intereses por devoluciones a los contribuyentes

En una entrevista radial en junio, el director del SRI, Damián Larco, denunció que hay terceros que están retirando el dinero en lugar de los adultos mayores. Reconoció que hay atrasos por el incremento de beneficiarios.

Según la normativa vigente, los adultos mayores pueden recibir una devolución de hasta USD 141 mensuales por concepto de IVA en consumos de productos y servicios de primera necesidad.

LEA: El Gobierno dice que acreditó USD 60 millones a adultos mayores por devolución del IVA

Temas
adultos mayores
Servicio de Rentas Internas
retrasos
devolución IVA
SRI
Ecuador
Noticias
Recomendadas