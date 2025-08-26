Las exportaciones crecieron un 11 % en el primer semestre de 2025

Los niveles de <b>confianza</b> y <b>credibilidad</b> internacional que ha generado el Gobierno ecuatoriano se reflejan en una constante reducción del riesgo país que, el pasado 26 de agosto, se ubicó en los 759 <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/economia-ecuador-inicio-periodo-recuperacion-banco-central-KJ9478905 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/crecimiento-economia-ecuador-banco-central-XJ9759123 target=_blank></a></b>