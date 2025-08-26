Las exportaciones crecieron un 11 % en el primer semestre de 2025

El Gobierno Nacional destacó este martes 26 de agosto las mejoras en los indicadores económicos del país, entre ellos el crecimiento en un 11 % de las exportaciones totales en el primer semestre de 2025, impulsadas principalmente por las ventas de productos no petroleros.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) subrayó que entre enero y junio las exportaciones totales crecieron un 11 % y detalló que, en ese lapso, las ventas no petroleras alcanzaron los USD 14 491 millones FOB (Free On Board, Libres a bordo), lo que representa el 21,1 % más que en el primer semestre de 2024, en el que se destacaron productos como el cacao, el camarón, el banano y las flores, entre otros.

Lea también: Proforma 2025 fija precio del crudo en USD 62,2 y destina más de USD 10 400 millones a salud y educación

Las exportaciones no tradicionales se avaluaron en USD 5 470 millones FOB en el periodo señalado, es decir, el 10,2 % más respecto al año anterior.

El MEF añadió que hay un comportamiento histórico positivo de la balanza comercial que alcanzó un saldo de 4 166 millones de dólares, en el primer semestre del año (el 11,4 % más que entre enero y junio de 2024).

"Las exportaciones no petroleras han tenido un rol importante en este crecimiento, para el primer semestre 2025 la balanza comercial no petrolera ha registrado un saldo positivo de 3 112 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 58,6 % (1 149 millones de dólares adicionales respecto al mismo periodo en 2024)" indicó el comunicado.

Le puede interesar: Ecuador es el segundo país del mundo en consumo de productos cosméticos