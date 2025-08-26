Economía
26 ago 2025 , 16:20

Las exportaciones crecieron un 11 % en el primer semestre de 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó los últimos indicadores económicos del país. Por ejemplo, asegura que los ecuatorianos pueden comprar más este año.

   
    Fotografía de archivo de Expo Flor Ecuador. Las flores representan uno de los productos no petroleros más destacados de las exportaciones ecuatorianas en 2025. ( José Jácome / EFE )
El Gobierno Nacional destacó este martes 26 de agosto las mejoras en los indicadores económicos del país, entre ellos el crecimiento en un 11 % de las exportaciones totales en el primer semestre de 2025, impulsadas principalmente por las ventas de productos no petroleros.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) subrayó que entre enero y junio las exportaciones totales crecieron un 11 % y detalló que, en ese lapso, las ventas no petroleras alcanzaron los USD 14 491 millones FOB (Free On Board, Libres a bordo), lo que representa el 21,1 % más que en el primer semestre de 2024, en el que se destacaron productos como el cacao, el camarón, el banano y las flores, entre otros.

Las exportaciones no tradicionales se avaluaron en USD 5 470 millones FOB en el periodo señalado, es decir, el 10,2 % más respecto al año anterior.

El MEF añadió que hay un comportamiento histórico positivo de la balanza comercial que alcanzó un saldo de 4 166 millones de dólares, en el primer semestre del año (el 11,4 % más que entre enero y junio de 2024).

"Las exportaciones no petroleras han tenido un rol importante en este crecimiento, para el primer semestre 2025 la balanza comercial no petrolera ha registrado un saldo positivo de 3 112 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 58,6 % (1 149 millones de dólares adicionales respecto al mismo periodo en 2024)" indicó el comunicado.

Ventas locales

El Ministerio anotó que el dinamismo económico del país se refleja también en que los ecuatorianos pueden comprar más. Las ventas locales, durante el primer semestre de 2025, llegaron a los 105 292 millones de dólares, es decir, marcaron un crecimiento del 6,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, a julio pasado los depósitos de la banca privada representaron 56 934 millones de dólares (el 17,1 % más respecto a julio de 2024).

Mientras que la cartera de créditos de la banca privada alcanzó los USD 48 498 millones (el 10,5 % más que a julio 2024), en el que el segmento de crédito productivo fue el de mayor crecimiento (con una variación interanual positiva del 15,1 %).

El Gobierno ecuatoriano sostuvo que la dolarización (en vigor desde hace más de 25 años) "está fortalecida" y señaló que al 22 de agosto pasado, las reservas internacionales ascendieron a 8 451 millones de dólares, lo que representa 2 793 millones de dólares más que las registradas en noviembre de 2023, mes en el que asumió el poder Noboa, quien logró la reelección en mayo pasado para gobernar hasta 2029.

Riesgo País

Los niveles de "confianza y credibilidad internacional que ha generado el Gobierno ecuatoriano se reflejan en una constante reducción del riesgo país" que, el pasado 26 de agosto, se ubicó en los 759 puntos, el índice más bajo de todo el periodo del actual gobierno, reza el escrito.

El documento anota que la calificadora internacional de riesgo crediticio S&P Global Ratings mejoró la perspectiva de calificación de Ecuador "de negativa a estable".

"El contexto económico positivo que vive el país sustenta los datos preliminares del Banco Central del Ecuador, que reportan un crecimiento acumulado del 3,9 %, a junio de 2025, y un crecimiento interanual del 2,8 % en junio del presente año", afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas.

