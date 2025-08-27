El sistema financiero ecuatoriano abre un nuevo ciclo económico impulsado por liquidez y bajas tasas de interés

El sistema financiero ecuatoriano presenta en la actualidad altos niveles de liquidez, tasas de interés en descenso y un crecimiento sostenido en el mercado de fondos de inversión, así lo demuestran las últimas cifras del Banco Centra y consultoras privadas. Al cierre de julio de 2025, este sector alcanzó un patrimonio neto de USD 2 128 millones, equivalente a un crecimiento del 33,22 % respecto al año anterior. Las condiciones, a criterio de Fideval, administradora de fondos y fideicomisos, dan comienzo a un nuevo ciclo económico. LEA: La UAFE podrá inmovilizar cuentas bancarias, tras ser trasladada al sistema de inteligencia

Remesas y depósitos bancarios fortalecen la liquidez

El escenario favorable está respaldado por el ingreso de USD 1 724,3 millones en remesas durante el primer trimestre del año, un 23,7 % más que en 2024. También por el incremento del 19 % en los depósitos bancarios. Ambos factores permiten que la liquidez acumulada supere los USD 4 000 millones, según el Banco Central, permitiendo que estos recursos se canalicen hacia créditos productivos y de consumo.

“Las cooperativas, los bancos y los fondos de inversión tienen recursos disponibles, y estamos en el momento ideal para que esa liquidez se convierta en el motor que impulse negocios, genere empleo y detone crecimiento sostenido”, afirmó Gregorio Moreno, director de fondos de inversión de Fideval, durante la charla Cómo leer los ciclos económicos y tomar decisiones financieras en contextos de liquidez, realizada en Quito.

Tasas en descenso y fondos de inversión en expansión

En este entorno, un indicador clave es la tasa activa referencial, que pasó del 11 % a menos del 8 %, con proyección a seguir descendiendo. Esto ha favorecido la oferta de créditos, especialmente en el segmento productivo, con condiciones más competitivas para empresarios e inversionistas. Este contexto también es beneficioso para los fondos de inversión. Según datos sectoriales, el patrimonio total de este mercado alcanzó cifras récord: USD 2 128,67 millones al cierre de julio 2025. Sonia López, especialista en negocios y temas crediticios, explica que este escenario responde a la mayor confianza de los usuarios y a la mejor capacidad de bancos, cooperativas y empresas para aprovechar estas condiciones.

"Este es un proceso exitoso de lo que se conoce como intermediación financiera: capto ahorros y coloco créditos. De esta forma, el dinero genera productividad y el sistema financiero no tiene un exceso de liquidez, que también afecta a los usuarios porque es ahí cuando bajan las tasas de interés en pólizas", explica la especialista.

Desafíos y perspectivas