Ecuador y Perú suscribieron un convenio de cooperación para promover la formalización laboral

Un <b>Convenio de Cooperación Interinstitucional</b> fue suscrito hoy, martes 26 de agosto de 2025, en <b>Lima</b>, por la ministra del Trabajo del Ecuador, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ivonne-nunez target=_blank>Ivonne Núñez</a>,</b> junto con el Ministro del Trabajo y<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-exportaciones-no-petroleras-consumo-CB10005887 target=_blank></a></b>