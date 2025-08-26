Economía
26 ago 2025 , 20:45

Ecuador y Perú suscribieron un convenio de cooperación para promover la formalización laboral

Se fundamenta en las áreas de cooperación de estrategias, programas y mecanismos. El objetivo es fortalecer el intercambio de experiencias para la promoción de la formalización laboral.

   
    La ministra del Trabajo del Ecuador, Ivonne Núñez, junto con su similar del Perú, Daniel Maurate. ( Ministerio del Trabajo )
Un Convenio de Cooperación Interinstitucional fue suscrito hoy, martes 26 de agosto de 2025, en Lima, por la ministra del Trabajo del Ecuador, Ivonne Núñez, junto con el Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, Daniel Maurate. El objetivo es fortalecer el intercambio de experiencias para la promoción de la formalización laboral.

Se fundamenta en las áreas de cooperación de estrategias, programas, mecanismos, además de la generación de evidencias en materia de formalización laboral. Núñez manifestó que el trabajo es un derecho y fuente de realización personal, además que uno de los pilares del desarrollo de la sociedad es la generación de empleo digno y en igualdad de oportunidades.

“Para enfrentar el desafío de la informalidad laboral es fundamental llevar a la práctica acciones concretas; conocer lo que está dando resultados e implementarlos, porque la meta es la generación de empleo digno, con derechos”, destacó la funcionaria.

Asistencias técnicas e intercambio de conocimientos

Maurate señaló que este “convenio permite compartir la experiencia del Perú por la formalidad. También, conocer y aplicar las buenas experiencias y prácticas de Ecuador, que nos puedan servir para mejorar la labor en favor de la formalización”.

El convenio suscrito contempla también asistencias técnicas, intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, programas de fortalecimiento de capacidades; visitas y pasantías, desarrollar estudios de investigación conjuntos, entre otros temas de interés mutuo.

En la firma del convenio, también estuvieron presentes Ana Virginia Moreira, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Roland Denegri Aguirre, Director de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú; Galo Yépez Holguín, Embajador de Ecuador en Perú y demás autoridades.

