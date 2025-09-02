Economía
02 sep 2025 , 06:30

Siete indicadores respaldan las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno hasta 2028

Aunque la economía ecuatoriana se contrajo 2 % en 2024, el Gobierno de Daniel Noboa proyecta un repunte sostenido hasta 2028, con un crecimiento impulsado por exportaciones récord, mayor liquidez, baja inflación y créditos productivos.

   
  • Siete indicadores respaldan las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno hasta 2028
    Contenedores en el Puerto de Guayaquil.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno de Daniel Noboa ve con optimismo las finanzas ecuatorianas. A pesar de que en 2024 la economía nacional registró una contracción del 2 %, la proyección oficial es que hasta 2028, Ecuador crecerá cerca de 9 puntos.

Las estimaciones más optimistas apuntan al 2,8 % y 3 % anual, basado en los resultados del primer semestre de 2025. Cifras récord en exportación, incremento de las ventas locales, mayor liquidez, créditos productivos y baja inflación, son parte de los factores que destaca el Gobierno.

LEA: El sistema financiero ecuatoriano abre un nuevo ciclo económico impulsado por liquidez y bajas tasas de interés

La tendencia, sin embargo, no respalda las proyecciones. Desde la pandemia por Covid 19 en 2020, Ecuador no ha logrado crecer significativamente más que en 2021, cuando la reactivación ubicó al país con una tasa de variación anual del 9,1 %, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Juan Sebastián Naranjo, economista y actuario, explica que las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, como la reducción del gasto público en nómina, además de una posible focalización de subsidios, permitirán incluso llegar a un crecimiento del 4 % hasta finalizar el año.

El Gobierno destaca siete indicadores

En el balance presentado por el Ministerio de Economía en agosto de 2025, el Gobierno habla de "cifras récord" y crecimiento "sólido y sostenible".

Le sugerimos: El SRI endurece controles para la devolución de impuestos y el proceso se retrasa aún más

Entre enero y junio de este año, las exportaciones crecieron un 11 % en comparación a 2024. El reporte señala un incremento en las exportaciones no petroleras, que alcanzaron los USD 14 491 millones; un 21,1 % más que el primer semestre 2024. En este grupo se destacan productos como el cacao, camarón, banano y flores, entre otros.

A la par, las exportaciones no tradicionales registraron un valor de USD 5 470 millones; 10,2 % más respecto al año anterior.

A ello se suma una balanza comercial positiva. En el primer semestre de 2025 alcanzó USD 4 166 millones, 11,4 % más que en el mismo periodo de 2024. Mientras tanto, las ventas locales llegaron a USD 105 292 millones; un 6,2 % adicional que el año anterior.

La inflación se mantiene por debajo del 1 %. Hasta julio se calculó en 0,72 %, la cifra más baja en con países vecinos, como Colombia (4,9 %) y Perú (1,7 %).

Otro factor es la liquidez y créditos productivos. Datos oficiales señalan que a julio del año en curso, los depósitos de la banca privada representaron USD 56 934 millones, mientras los créditos alcanzaron los USD 48 498 millones.

LEA: El 98 % de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con arancel 0 a Corea del Sur

Al cierre de julio de 2025, la banca privada alcanzó un patrimonio neto de USD 2 128 millones, equivalente a un crecimiento del 33,22 % respecto al año anterior.

Las reservas internacionales ascendieron a USD 8 451 millones, USD 2 793 millones más que las registradas en noviembre de 2023, en el inicio del gobierno de Noboa. Y el riesgo país, el indicador que mide la capacidad de pago de una nación, bajó a 759 puntos en agosto, el resultado más bajo de todo el período del actual gobierno

¿Sabías que?
El Banco Central del Ecuador reportó un crecimiento acumulado de 3,9 %, a junio de 2025, y un crecimiento interanual de 2,8 %.

¿Qué otras acciones requiere el Gobierno?

Para Juan Sebastián Naranjo, el Gobierno está sentando las bases para un repunte económico. A su criterio, 2025 es un año de "transición", luego de un periodo electoral y decisiones como la reducción del gasto público.

Revise: Cómo organizar tus pagos para que tu historial crediticio suba en pocos meses

Quote

"Son medidas que tal vez y no se evidencian todavía en el año 2025, pero para el 2026 y 2027 ya habrá se materializará los resultados de estas decisiones de carácter fiscal".

Freddy Cevallos, consultor tributario y económico, considera que los principales ajustes deben realizarse en Gobiernos Autónomos descentralizados que concentran el 80 % del gasto corriente. "Alcaldes, prefectos no pueden mal utilizar los recursos que se asignan para imagen. Se debe invertir en obra pública", asegura.

Cevallos también considera que la focalización de subsidios debe mantenerse e incluso incrementarse, a pesar de un posible costo político.

Los especialistas coinciden en que otro ajuste debería enfocarse en consolidar a Ecuador como un destino de inversión. El Estado requiere hacer cambios para brindar garantías tributarias que lo conviertan en un destino atractivo para empresas extranjeras.

Le puede interesar: Cinco decisiones han marcado el primer trimestre de Daniel Noboa

Finalmente, Naranjo considera que, paralelo a estas decisiones, el Estado debería impulsar deformas de carácter fiscal al sistema de pensiones del IESS, del ISFA, del Ispol. "El Estado tiene que pagar el 40 % de la afiliación al IESS y el 60 % al ISFA e Ispol", recuerda el especialista. Por ello, señala la necesidad de dialogar sobre posibles cambios que permitan que estos sistemas se vuelvan sostenibles y eficientes.

Temas
Economía
inflación
PIB
Ministerio de Economía
Daniel Noboa
Banco Central del Ecuador
Ecuador
Noticias
Recomendadas