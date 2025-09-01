Política
01 sep 2025 , 07:46

El 98 % de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con arancel 0 a Corea del Sur

Durante la rueda de prensa semanal que realiza el Ejecutivo, Jaramillo detalló que se beneficiará a productos emblemáticos como el café, cacao, chocolate y banano.

   
  • El 98 % de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con arancel 0 a Corea del Sur
    Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno.( Secretaría de Comunicación de la Presidencia. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Ecuador y Corea del Sur firmarán el martes, 2 de septiembre de 2025, un acuerdo de cooperación económica que permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable nacional ingrese con arancel 0 al país asiático, así lo anunció Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno.

Durante la rueda de prensa semanal que realiza el Ejecutivo, Jaramillo detalló que se beneficiará a productos emblemáticos como el café, cacao, chocolate, bananos, pesca y lácteos. Estos ingresarán sin aranceles o con desgravaciones en el corto plazo.

LEA: Noboa y Valbonesi fueron recibidos por los príncipes herederos de Japón

Corea del Sur, la 12 va economía más grande del mundo, también abrirá sus puertas a otros como productos nacionales, como cárnicos, papas congeladas, arándanos, piña. A largo plazo se espera un crecimiento del 27 % de exportaciones no petroleras.

Japón da el primer paso para un eventual acuerdo económico con Ecuador

Como parte de los resultados de la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Japón, Carolina Jaramillo señaló que el país asiático dio el primer paso para abrirse al mercado ecuatoriano.

En las próximas semanas llegará una misión técnica japonesa que inspeccionará los procesos fitosanitarios de Ecuador, para "avanzar hacia la firma de un memorando de cooperación que siente las bases para determinar un eventual acuerdo comercial".

Le puede interesar: Daniel Noboa pospone su viaje a Vietnam por motivos de agenda

Entre los resultados de la visita de Noboa también destacó el fomento del interés para la inversión japonesa en sectores como salud, energía, agroindustria, pesca, tecnología y automotriz.

Petroecuador generará más de USD 700 millones con la exportación de crudo

Más de USD 700 millones obtendrá Ecuador con la venta de 8,6 millones de barriles de crudo Oriente y 4,3 millones de barriles de crudo Napo, tras los procesos de licitación realizados por Petroecuador.

Jaramillo resaltó el cumplimiento de la normativa vigente para licitaciones internacionales y garantizando los mejores beneficios para el país; 30 empresas participaron en el concurso.

LEA: Pablo Lucio Paredes: "Hay cosas buenas y malas en el Proyecto de Ley Crediticio"

El crudo se venderá a Petrochina Internacional y Unipec América Inc., "al ofrecer mejores diferenciales".

Petroecuador informó que en el caso de crudo Oriente, en cada concurso de los tres licitados se exportará un volumen total de 2’880.000 barriles, a través de ocho cargamentos de 360.000 +/- 5%.

En el caso de crudo Napo, en el primer concurso se exportará un volumen total de 1'440.000 barriles, a través de cuatro cargamentos de 360.000 +/- 5%, en el segundo, 2’160.000 barriles en seis cargamentos de 360.000 +/- 5% y en el tercero, 720.000 barriles mediante dos cargamentos de 360.000 +/- 5%.

Temas
Economía
venta crudo Oriente
aranceles
Crudo Napo
Petroecuador
Daniel Noboa
Carolina Jaramillo
Corea del Sur
Ecuador
Japón
Noticias
Recomendadas