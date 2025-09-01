El 98 % de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con arancel 0 a Corea del Sur

Ecuador y <b>Corea del Sur</b> firmarán el martes, 2 de septiembre de 2025, un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-ministro-economia-japon-acuerdo-comercial-BB10007868 target=_blank>acuerdo de cooperación económica</a> que permitirá que el <b>98,8 % de la oferta exportable nacional</b> ingrese con <b>arancel 0</b> al país <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-valbonesi-principes-herederos-japon-JD10021549 target=_blank></a> <b></b><b></b>