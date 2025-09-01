El 98 % de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con arancel 0 a Corea del Sur

Ecuador y Corea del Sur firmarán el martes, 2 de septiembre de 2025, un acuerdo de cooperación económica que permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable nacional ingrese con arancel 0 al país asiático, así lo anunció Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno. Durante la rueda de prensa semanal que realiza el Ejecutivo, Jaramillo detalló que se beneficiará a productos emblemáticos como el café, cacao, chocolate, bananos, pesca y lácteos. Estos ingresarán sin aranceles o con desgravaciones en el corto plazo. LEA: Noboa y Valbonesi fueron recibidos por los príncipes herederos de Japón Corea del Sur, la 12 va economía más grande del mundo, también abrirá sus puertas a otros como productos nacionales, como cárnicos, papas congeladas, arándanos, piña. A largo plazo se espera un crecimiento del 27 % de exportaciones no petroleras.

Japón da el primer paso para un eventual acuerdo económico con Ecuador

Como parte de los resultados de la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Japón, Carolina Jaramillo señaló que el país asiático dio el primer paso para abrirse al mercado ecuatoriano. En las próximas semanas llegará una misión técnica japonesa que inspeccionará los procesos fitosanitarios de Ecuador, para "avanzar hacia la firma de un memorando de cooperación que siente las bases para determinar un eventual acuerdo comercial". Le puede interesar: Daniel Noboa pospone su viaje a Vietnam por motivos de agenda Entre los resultados de la visita de Noboa también destacó el fomento del interés para la inversión japonesa en sectores como salud, energía, agroindustria, pesca, tecnología y automotriz.

Petroecuador generará más de USD 700 millones con la exportación de crudo