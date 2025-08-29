Daniel Noboa pospone su viaje a Vietnam por motivos de agenda

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-primer-ministro-japon-apertura-comercial-EA10015199 target=_blank>Daniel Noboa</a> ya no visitará Vietnam este 30 de agosto. La Cancillería ecuatoriana informó que la cita se pospuso por mutuo acuerdo, debido a <b>temas de agenda</b> del Mandatario ecuatoriano. <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-valbonesi-principes-herederos-japon-JD10021549 target=_blank></a>