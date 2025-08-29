Política
29 ago 2025 , 17:10

Daniel Noboa pospone su viaje a Vietnam por motivos de agenda

Tras finalizar las actividades en Japón, Noboa tenía previsto partir el sábado 30 hacia Vietnam.

   
    El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión en Japón con Yoji Muto, ministro de Economía, Comercio e Industria.( Presidencia )
El presidente Daniel Noboa ya no visitará Vietnam este 30 de agosto. La Cancillería ecuatoriana informó que la cita se pospuso "por mutuo acuerdo", debido a temas de agenda del Mandatario ecuatoriano.

Tras finalizar las actividades en Japón, Noboa tenía previsto partir el sábado 30 hacia Vietnam, para una visita de tres días. Allí se reuniría con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades.

LEA: Noboa y Valbonesi fueron recibidos por los príncipes herederos de Japón

Por el momento, la Cancilería de Ecuador no ha dado detalles de las nuevas actividades que deberá atender Noboa, si serán en Ecuador o para cuándo se reprogramará la cita.

Fin de la visita de Noboa a Japón

Con una visita a los príncipes herederos de Japón, Noboa puso fin a la agenda oficial que cumplió desde el martes 26 de agosto a Japón. Allí se reunió con representantes de la mayor patronal japonesa, presidió un foro donde presentó los atractivos de Ecuador a inversores nipones y compartió tiempo con la comunidad ecuatoriana residente en Japón y organismos orientados a las relaciones amistosas entre ambos países.

Revise también: Marco Rubio visitará Ecuador la próxima semana para reunirse con el presidente Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano también mantuvo, en la víspera, una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que se comprometió a impulsar la adopción de un acuerdo comercial bilateral.

Esta gira se realizó poco después de la visita oficial que realizó a Brasil, Uruguay y Argentina, entre el 11 y 22 de agosto de 2025.

