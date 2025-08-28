Política
Marco Rubio visitará Ecuador la próxima semana para reunirse con el presidente Daniel Noboa

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó la visita del funcionario. Con Noboa tratarán temas clave y prioritarios como el desmantelamiento de cárteles del narcotráfico, el fin de la inmigración ilegal y la promover el crecimiento económico, entre otras.

   
  El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU.( EFE )
    El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU.( EFE )
En su cuenta de X, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tommy Pigott, anunció que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visitará México y Ecuador. Tratará temas clave y prioritarios como el desmantelamiento de cárteles del narcotráfico, la detención del tráfico de fentanilo, el fin de la inmigración ilegal ypromover el crecimiento económico.

Otro punto a tratar será frenar la influencia china en América Latina y la reducción del déficit comercial. El compromiso sostenido en estos temas es crucial para impulsar la agenda de política exterior del presidente de EE.UU., Donald Trump.

En el portal web del Departamento de Estado se informó que viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre. La entidad señala que el cuarto viaje de Rubio demuestra el firme compromiso de Estados Unidos con la protección de sus fronteras, la neutralización de las amenazas narcoterroristas y la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses.

Las actividades del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y promoverán una mayor distribución de responsabilidades en la región.

Cancillería de Ecuador

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, espera la visita de Rubio para avanzar en una agenda conjunta en pro de la seguridad y desarrollo de ambas naciones y la región.

El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Estados Unidos, así como la colaboración en temas de seguridad ciudadana, ha sido constante en los últimos ocho años. El pasado 31 de julio de 2025, durante el encuentro del presidente Daniel Noboa con la secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, se suscribieron acuerdos.

En este encuentro, se trataron temas bilaterales en materia de seguridad y migración, principalmente la lucha contra el crimen organizado transnacional y la promoción de una migración regular y ordenada. Además, se firmó un acuerdo de cooperación en seguridad que consolida el trabajo conjunto entre ambas naciones.

