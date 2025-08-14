Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe apunta al régimen de Maduro y al Cartel de los Soles

El Gobierno de Estados Unidos ha dispuesto el despliegue de fuerzas aéreas y navales en la región sur del mar Caribe, como parte de su estrategia para combatir las amenazas que representan los cárteles de droga latinoamericanos.

El presidente Donald Trump ya había manifestado su intención de emplear al ejército para perseguir a las redes de narcotráfico de América Latina, las cuales han sido clasificadas como organizaciones terroristas de alcance global.

Entre estas agrupaciones se encuentra el denominado Cartel de los Soles, con base en Venezuela, que recientemente fue incluido en esta lista por las autoridades estadounidenses. Según Washington, esta organización estaría liderada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, sobre quienes se han ofrecido recompensas de 50 millones, 25 millones y 15 millones de dólares, respectivamente.

La decisión del Gobierno de EE. UU. de enviar tropas al sur del mar Caribe fue interpretada como un mensaje directo al régimen de Venezuela, el único país de la zona con un grupo criminal, el Cartel de los Soles, en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno Trump.

Horas después del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación y señaló a Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad nacional, afirmando que organizaciones criminales están actuando con impunidad y exportando drogas a EE. UU.

Rubio también destacó que algunos países cooperan con EE. UU. en esta lucha, pero otros, como Venezuela, no. Al referirse directamente al Cartel de los Soles, lo calificó como uno de los grupos criminales más grandes del hemisferio y lamentó la falta de atención que ha recibido.

En esa misma línea, la fiscal general Pam Bondi informó que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Maduro, incluyendo jets privados, mansiones, vehículos, joyas y efectivo. Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia, afirmó.