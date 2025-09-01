Economía
Cómo organizar tus pagos para que tu historial crediticio suba en pocos meses

El historial crediticio es la calificación que manejan las entidades bancarias y financieras para conocer el nivel de endeudamiento y el buen historial de pago de sus clientes. Los mejor puntuados pueden ser sujetos de crédito y obtener beneficios financieros.

   
    Foto referencial a historial crediticio. ( Pixabay )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
El historial crediticio es un registro oficial manejado por la Superintendencia de Bancos y Compañías, en el cual se asigna una especie de calificación que mide, en un rango de uno a mil, el cumplimiento de las deudas y obligaciones con entidades bancarias o prestadores de servicios que ofrecen crédito o suscripciones mensuales.

LEA: El IESS ha pagado USD 8 800 millones a prestadores externos en 12 años

Algunas maneras de organizar los pagos para mejorar el historial crediticio son planificar el número de deudas y las fechas de pago, con el fin de realizarlos de manera oportuna. Pagos como los servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet y plan celular pueden ser programados desde aplicaciones móviles, las cuales recuerdan las fechas y montos de estos servicios, así como de las deudas adquiridas, como préstamos o pagos de tarjetas de crédito.

Algunos buenos hábitos para mejorar el historial crediticio son:

Pagar cuentas a tiempo

Las deudas que tienen una fecha límite de pago, como los créditos bancarios o las tarjetas de crédito, afectan el historial crediticio si no se pagan a tiempo, lo cual disminuye el puntaje. Una recomendación para mejorar el score es pagar estas cuentas antes de la fecha límite notificada por la entidad financiera.

Nivel de endeudamiento

El nivel de endeudamiento corresponde a un promedio de los ingresos mensuales provenientes del trabajo o de otras ganancias. Este no debe ser inferior al monto de las deudas; es decir, no se debe tener un nivel de endeudamiento superior a las ganancias.

Tarjetas de Crédito y Préstamos

Las tarjetas de crédito y los préstamos que se tienen son una buena manera de subir el historial crediticio de manera rápida, siempre que sean pagados de forma oportuna y responsable. Esto favorecerá el crecimiento del score crediticio y mejorará el puntaje.

LEA: El sistema financiero ecuatoriano abre un nuevo ciclo económico impulsado por liquidez y bajas tasas de interés

Estos son algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar el score crediticio, recordando que un buen historial beneficia al momento de solicitar un préstamo a alguna entidad financiera. Además, evita problemas como juicios por acciones coactivas, los cuales se llevan a cabo cuando una persona no está al día con los pagos de alguna deuda. Estas situaciones pueden llegar a instancias legales e incluso conllevar la pérdida de bienes materiales de la persona deudora.

