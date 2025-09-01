Cómo organizar tus pagos para que tu historial crediticio suba en pocos meses

El historial crediticio es un registro oficial manejado por la Superintendencia de Bancos y Compañías, en el cual se asigna una especie de calificación que mide, en un rango de uno a mil, el cumplimiento de las deudas y obligaciones con entidades bancarias o prestadores de servicios que ofrecen crédito o suscripciones mensuales.

Algunas maneras de organizar los pagos para mejorar el historial crediticio son planificar el número de deudas y las fechas de pago, con el fin de realizarlos de manera oportuna. Pagos como los servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet y plan celular pueden ser programados desde aplicaciones móviles, las cuales recuerdan las fechas y montos de estos servicios, así como de las deudas adquiridas, como préstamos o pagos de tarjetas de crédito.

Algunos buenos hábitos para mejorar el historial crediticio son: