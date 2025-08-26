Economía
26 ago 2025 , 12:34

Mejora tu historial crediticio con estos pasos clave

Es tu carta de presentación financiera: cómo se construye el historial crediticio y por qué es clave para acceder a mejores oportunidades.

   
  • Mejora tu historial crediticio con estos pasos clave
    Historial crediticio ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El historial crediticio es un registro oficial generado por la Superintendencia de Bancos que refleja tus antecedentes financieros, como: ¿Cuánto debes? y ¿Cómo manejas tus pagos?. A partir de esta información, se asigna un puntaje que va del 1 al 999, usado por bancos, cooperativas y comercios para evaluar tu capacidad de endeudamiento.

Lea más: ¿Por qué es tan difícil dar de baja un servicio en CNT?

¿Cómo empezar desde cero?

  • Ingresa al sistema financiero formal
  • Abre una Cuenta Transaccional: te permite mover tu dinero y crear un historial de transacciones que demuestra tu comportamiento financiero.
  • Abre una Cuenta de Ahorro Flexible: Ahorrar de manera constante evidencia responsabilidad y previsión, y además genera intereses que incrementan tu capital.

    • ¿Qué es el score crediticio?

    El score crediticio es una calificación numérica que indica la posibilidad de que pagues tus deudas a tiempo, ya que un porcentaje alto abre puertas a créditos más accesibles y con mejores tasas de interés.

    Lea más: Así deben actualizar los datos los afiliados y jubilados en el IESS

    5 consejos para mejorar tu score

  • Paga a tiempo: Evita retrasos programando recordatorios o automatizando pagos.
  • Reduce tu endeudamiento: Usa menos del 30 % del límite de tus tarjetas y paga más que el monto mínimo siempre que puedas.
  • Diversifica tu crédito: Combinar préstamos y tarjetas de crédito muestra manejo responsable, siempre que mantengas tus pagos al día.
  • Solicita créditos con moderación: Cada nueva solicitud genera consultas a tu historial que pueden afectar temporalmente tu score.
  • Mantén viejas cuentas abiertas: La antigüedad del crédito fortalece tu historial, incluso si no las usas activamente.

    • Mejorar tu historial crediticio requiere disciplina y constancia, pero los beneficios son duraderos: acceso más fácil a préstamos, mejores condiciones financieras y una base sólida para tu estabilidad económica. Cada paso, por pequeño que parezca, cuenta para construir un historial crediticio sólido y confiable.

    Temas
    Economía
    Dinero
    sociedad
    banco
    personas
    ingreso
    historial
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas