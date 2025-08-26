Mejora tu historial crediticio con estos pasos clave

El historial crediticio es un registro oficial generado por la Superintendencia de Bancos que refleja tus antecedentes financieros, como: ¿Cuánto debes? y ¿Cómo manejas tus pagos?. A partir de esta información, se asigna un puntaje que va del 1 al 999, usado por bancos, cooperativas y comercios para evaluar tu capacidad de endeudamiento.

Lea más: ¿Por qué es tan difícil dar de baja un servicio en CNT?