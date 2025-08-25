Sociedad
Así deben actualizar los datos los afiliados y jubilados en el IESS

Las personas que hayan realizado una actualización de datos previamente podrán hacer el trámite de forma virtual.

   
  Así deben actualizar los datos los afiliados y jubilados en el IESS
    Imagen referencial de una Unidad de Afiliación en La Concordia.( IESS )
Los afiliados, pensionistas y beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deben actualizar sus datos personales. Se trata de un trámite presencial que, según la institución, facilitará el acceso a trámites virtuales.

En un comunicado, el IESS informó que este es un proceso continuo y gratuito para actualización de información. Está disponible desde el 18 de agosto, cuando la institución informó sobre la actualización.

La acción no afecta el pago de pensiones a jubilados, ni incide en los servicios de salud que reciben los asegurados y beneficiarios.

Las personas que hayan realizado una actualización de datos previamente podrán hacer el trámite de forma virtual. En cualquiera de los casos, es necesario contar con la cédula de identidad vigente y la clave de ingreso al sistema.

¿Cómo actualizar sus datos en el IESS?

Si bien el trámite es presencial, primero es necesario agendar un turno de forma gratuita en la página web de la institución: www.iess.gob.ec. Allí debe seguir los siguientes pasos:

  • Genere un turno en línea: seleccione la agencia y el trámite a realizar.
  • Ingrese su número de cédula, correo electrónico y número de celular.
  • Recibirá un correo electrónico con el asunto: Verificar IESS turno online. Allí llegará un código.
  • Seleccione la provincia, el trámite (Actualización de datos del afiliado) y la agencia en la que desea ser atendido.
  • Seleccione el día y la hora.
  • Acuda a los Centros de Atención Ciudadana (CAU) 10 minutos antes de su cita. Es necesario portar la cédula de identidad.
  • Si no puede asistir a la cita, cancele el turno con, al menos, 24 horas de anticipación. Se realiza en la misma página.
    • ¿Sabías que?
    Si el asegurado o pensionista mantiene su correo electrónico vigente y ha realizado una actualización de datos presencial previamente, podrá realizar el proceso de manera virtual en la página web del IESS.

    Si realizó una actualización de datos previamente, puede hacer el proceso en línea, de la siguiente forma:

  • En la página del IESS, dé clic en Trámites Virtuales, opción Afi­liados
  • Ingrese a la opción Seguridad y Actualización de Datos
  • Ingrese con su número de cédula y clave (Pueden pedirle que actualice la clave)
  • En la opción Información, dé clic en Actualizar Datos
  • Marque la casilla que ha leído y acepta los acuerdos
  • Se generará un código que llegará a su correo electrónico. Colóquelo en la ventana que se desplegará en la página del IESS y dé clic en Aceptar.
  • Guarde la Solicitud y finalice.

    • Recuerde que si el sistema no se habilita para modificar la información, deberá hacer el trámite presencial.

