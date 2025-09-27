Economía
27 sep 2025 , 06:43

Paro parcial en Ecuador: sector florícola pierde un millón de dólares diarios por bloqueos y ataques

El paro de la Conaie cumple seis días y golpea al sector florícola, que reporta pérdidas diarias de un millón de dólares. El impacto podría triplicarse y comprometer las exportaciones.

   
    Imagen de la protesta de comunidades campesinas en Ibarra, el jueves 25 de septiembre de 2025, por la eliminación del subsidio al diésel.( API )
Marco Carrasco
El sexto día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene en alerta al sector productivo, especialmente al de las flores, uno de los principales rubros de exportación no petrolera del país.

Aunque la convocatoria a la protesta no ha tenido la acogida que los dirigentes esperaban y el paro ha sido parcial, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores) denunció que las pérdidas ascienden a cerca de un millón de dólares diarios debido a los bloqueos de vías y a los ataques registrados en fincas de producción, principalmente en la provincia de Imbabura.

Según el gremio, en varias haciendas florícolas manifestantes ingresaron de manera violenta para intimidar a los trabajadores y obligarlos a sumarse a las protestas. Incluso se reportó el robo de teléfonos móviles de los empleados, con el objetivo de impedir que quedaran evidencias de lo ocurrido.

Expoflores denunció que 33 000 trabajadores han tenido problemas para llegar a las fincas de cultivo porque tienen que caminar hasta tres horas.

“Estas acciones atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores y generan un ambiente de inseguridad en las comunidades”, señaló Expoflores, que calificó los incidentes como actos de “terrorismo”.

Riesgo de perder clientes en el extranjero

El sector exportador de flores teme que la prolongación de los reclamos a la eliminación del subsidio al diésel afecte la relación con sus compradores internacionales.

Si bien la Policía y las Fuerzas Armadas han logrado habilitar parcialmente algunos tramos viales, desde las fincas en Imbabura al aeropuerto de Quito, el gremio advierte que, de producirse cierres totales, las pérdidas podrían escalar hasta 3 millones de dólares por día, lo que sería “insostenible” para las fincas.

“Rechazamos enérgicamente todo acto de violencia y pedimos que se retome el diálogo para volver a la normalidad. No podemos poner en riesgo ni la paz social ni la estabilidad económica del país”, expresó la asociación en un comunicado.

En paralelo, el Gobierno mantiene la acusación de que grupos violentos infiltrados en las protestas buscan generar caos y el presidente Daniel Noboa ha ratificado que por ahora no habrá diálogo con los dirigentes de la Conaie.

