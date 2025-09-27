Paro parcial en Ecuador: sector florícola pierde un millón de dólares diarios por bloqueos y ataques

El sexto día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene en alerta al sector productivo, especialmente al de las flores, uno de los principales rubros de exportación no petrolera del país.

Aunque la convocatoria a la protesta no ha tenido la acogida que los dirigentes esperaban y el paro ha sido parcial, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores) denunció que las pérdidas ascienden a cerca de un millón de dólares diarios debido a los bloqueos de vías y a los ataques registrados en fincas de producción, principalmente en la provincia de Imbabura.

Según el gremio, en varias haciendas florícolas manifestantes ingresaron de manera violenta para intimidar a los trabajadores y obligarlos a sumarse a las protestas. Incluso se reportó el robo de teléfonos móviles de los empleados, con el objetivo de impedir que quedaran evidencias de lo ocurrido.

Expoflores denunció que 33 000 trabajadores han tenido problemas para llegar a las fincas de cultivo porque tienen que caminar hasta tres horas.

“Estas acciones atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores y generan un ambiente de inseguridad en las comunidades”, señaló Expoflores, que calificó los incidentes como actos de “terrorismo”.