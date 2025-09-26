Noboa dice que compensaciones por alza del diésel pueden extenderse por más de un año

El presidente Daniel Noboa dijo que "bajo ningún concepto" revisará su decisión de eliminar el subsidio al diésel, cuyo galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80.

Para paliar efectos negativos en la economía, el Gobierno ofreció diferentes tipos de compensaciones como bonos y créditos a tasas bajas. Estas compensaciones, dijo Noboa, pueden alargarse por más de un año, dependiendo de las circunstancias.

"Las compensaciones van a ir correlacionadas al incremento de productividad del Ecuador. Continúan hasta que podamos darle sostenibilidad a la medida, ayudando a los más pobres a salir más adelante. En este momento tenemos un programa de 12 meses, pero también tenemos que ver cómo se mueve la economía, tenemos que analizar el impacto a corto, mediano y largo plazo", expresó.

