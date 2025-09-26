Noboa dice que compensaciones por alza del diésel pueden extenderse por más de un año

El Gobierno dijo que sin financiar el subsidio al diésel hay un<b> ahorro anual de entre USD 1 100 y USD 1 400 millones. </b>No obstante, entre USD 800 y USD 900 millones se destinan para las compensaciones <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/agricultores-largas-filas-bono-raices-banecuador-GI10182271 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/70-detenidos-especulacion-productos-alza-diesel-FF10156605 target=_blank></a>