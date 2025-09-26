Política
26 sep 2025 , 20:16

Noboa dice que compensaciones por alza del diésel pueden extenderse por más de un año

El Primer Mandatario reafirmó que no dará marcha atrás en la decisión de la eliminación del subsidio al diésel.

   
    El presidente Daniel Noboa durante un evento en Ambato el 25 de septiembre.( Flickr )
Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa dijo que "bajo ningún concepto" revisará su decisión de eliminar el subsidio al diésel, cuyo galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80.

Para paliar efectos negativos en la economía, el Gobierno ofreció diferentes tipos de compensaciones como bonos y créditos a tasas bajas. Estas compensaciones, dijo Noboa, pueden alargarse por más de un año, dependiendo de las circunstancias.

"Las compensaciones van a ir correlacionadas al incremento de productividad del Ecuador. Continúan hasta que podamos darle sostenibilidad a la medida, ayudando a los más pobres a salir más adelante. En este momento tenemos un programa de 12 meses, pero también tenemos que ver cómo se mueve la economía, tenemos que analizar el impacto a corto, mediano y largo plazo", expresó.

El Gobierno dijo que sin financiar el subsidio al diésel hay un ahorro anual de entre USD 1 100 y USD 1 400 millones. No obstante, entre USD 800 y USD 900 millones se destinan para las compensaciones por el alza del diésel, por lo que el ahorro real se reduce considerablemente.

Para Noboa, continuar con esas compensaciones no necesariamente es negativo. Puede tener efectos positivos en la economía. "Si hay un efecto multiplicador en ese bono para que haya mayor productividad, mayor movimiento económico y, eventualmente, mayor estabilidad, mayor recaudación por medio del IVA...".

Si los bonos se extienden por más de un año, pueden coincidir con momentos preelectorales. Le restó importancia a aquello porque señala que la oposición lo criticará sin importar lo que haga.

El Primer Mandatario negó que en campaña haya prometido que no iba a eliminar el subsidio al diésel, dijo que hablaba "de la relación del diésel con la inflación".

