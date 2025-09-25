Agricultores hacen largas filas en BanEcuador por el Bono Raíces

En distintas ciudades, agricultures hacen largas filas en los exteriores de las agencias de BanEcuador, con el fin de acceder al Bono Raíces.

Llegan desde muy temprano a solicitar información con la esperanza de estar entre los beneficiarios para recibir este pago único de USD 1 000 que el gobierno ofrece tras la eliminación del subsidio al diésel.

Muchos llevan horas bajo el sol, en medio de quejas por demoras en la atención. Ese fue el caso de Napoleón Villamar, quien terminó comprando un refresco para apaciguar la espera.

"Porque ya estoy exhausto. Estuve haciendo columna durante toda la mañana en el sol, me atendieron como a las 14:00", dijo.

Las aglomeraciones se repiten en Ambato, Riobamba, Latacunga y Daule. Entre las filas hay adultos mayores, familias enteras, incluso padres con niños en brazos que vinieron desde zonas rurales. Pero no todos los que hacen fila reciben una respuesta positiva.

La mayoría son pequeños productores que aseguran que este incentivo podría ser un respiro frente al alza en los costos de producción, como la adquisición de bonos y fertilizantes para preparar el terreno.

En cambio, hay quienes afirman que, de salir favorecidos, les darán otros usos al dinero. "Yo soy sincera en decirle que yo tengo mi casita y yo sí necesito ayuda porque mi casita está bien viejita", dijo una mujer.

Los beneficiarios son seleccionados automáticamente a través de los registros oficiales del Ministerio de Agricultura. Desde BanEcuador explican que no existen inscripciones abiertas en redes sociales o páginas web; y que se está pagando según el cronograma de acuerdo al último dígito de cédula.

"Le llega el mensaje indicándole que ya está acreditado su dinero en su cuenta, entonces ellos vienen. Hay cuentas que no las han utilizado durante dos, tres, cuatro años y lógicamente tienen que ver cómo las actualizan", dijo un representante de la agencia bancaria.

Según el Gobierno, hasta ahora se han entregado 81 mil de los 100 mil bonos ofrecidos.