Bono Raíces 2025: Estos son los requisitos de la compensación para el sector agro en Ecuador

La entrega se realizará a través de BanEcuador , directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, sin necesidad de trámites presenciales. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se prevé beneficiar a 100 000 personas a partir del pasado 15 de septiembre de 2025 , priorizando a quienes ya constan en el Registro Social y en la base de datos de la Autoridad Agraria Nacional.

El Gobierno Nacional oficializó el Bono Raíces mediante el Decreto Ejecutivo Número 125 , como parte de las medidas de compensación tras el retiro del subsidio al diésel. Se trata de un pago único de USD 1 000 dirigido a hogares vinculados a actividades agropecuarias, especialmente en zonas rurales y costeras, con el fin de fortalecer la productividad y mitigar el impacto económico de la reforma energética.

El Ejecutivo aclaró que no se requiere inscripción adicional, ya que la selección se hace de manera automática con base en los registros oficiales. Los beneficiarios serán notificados por canales institucionales y se recomienda no recurrir a intermediarios.

El programa busca compensar a las familias campesinas tras el retiro del subsidio al diésel, que representaba más de USD 1 100 millones anuales en gasto público. La eliminación del beneficio generó protestas en varias provincias, especialmente de gremios de transporte y comunidades rurales.

Los recursos liberados serán redireccionados a programas sociales y productivos. El bono estará acompañado de un plan de asistencia técnica, con acceso a capacitación, insumos y financiamiento complementario. Además, se dará prioridad a mujeres rurales, adultos mayores y jóvenes emprendedores del campo.

Aunque la acreditación será única, el Gobierno no descarta ampliar el programa dependiendo de su impacto territorial y productivo.