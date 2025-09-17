Ecuador
17 sep 2025 , 09:46

Bono Raíces 2025: Estos son los requisitos de la compensación para el sector agro en Ecuador

El beneficio de USD 1 000 está destinado a hogares rurales vinculados a actividades agropecuarias tras la eliminación del subsidio al diésel.

   
  • Bono Raíces 2025: Estos son los requisitos de la compensación para el sector agro en Ecuador
    Bono raíces ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno Nacional oficializó el Bono Raíces mediante el Decreto Ejecutivo Número 125, como parte de las medidas de compensación tras el retiro del subsidio al diésel. Se trata de un pago único de USD 1 000 dirigido a hogares vinculados a actividades agropecuarias, especialmente en zonas rurales y costeras, con el fin de fortalecer la productividad y mitigar el impacto económico de la reforma energética.

La entrega se realizará a través de BanEcuador, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, sin necesidad de trámites presenciales. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se prevé beneficiar a 100 000 personas a partir del pasado 15 de septiembre de 2025, priorizando a quienes ya constan en el Registro Social y en la base de datos de la Autoridad Agraria Nacional.

Lea más: Clima: Lluvias en la Costa, Sierra y Amazonía

Requisitos oficiales para acceder al Bono Raíces

Para ser beneficiario, el Gobierno estableció los siguientes criterios:

  • Estar inscrito en la base de datos de la Autoridad Agraria Nacional.
  • Al un integrante del hogar debe dedicarse a labores del campo o del mar.
  • Tener 18 años o más, al 12 de septiembre de 2025.
  • Estar en situación de pobreza o extrema pobreza, según el Registro Social.
  • No haber recibido el bono Catta Nuevo Ecuador, ya que no es acumulable.
  • No recibir transferencias monetarias regulares.
  • No estar afiliado al IESS, salvo en el Seguro Social Campesino o como trabajador no remunerado del hogar.
  • No pertenecer al ISSPOL ni al ISSFA (Policía Nacional o Fuerzas Armadas).
  • Solo una persona por núcleo familiar podrá recibir la ayuda.

    • Lea más: Phishing y smishing, ¿qué son y cómo evitar caer en estos ciberdelitos?

    El Ejecutivo aclaró que no se requiere inscripción adicional, ya que la selección se hace de manera automática con base en los registros oficiales. Los beneficiarios serán notificados por canales institucionales y se recomienda no recurrir a intermediarios.

    El programa busca compensar a las familias campesinas tras el retiro del subsidio al diésel, que representaba más de USD 1 100 millones anuales en gasto público. La eliminación del beneficio generó protestas en varias provincias, especialmente de gremios de transporte y comunidades rurales.

    Los recursos liberados serán redireccionados a programas sociales y productivos. El bono estará acompañado de un plan de asistencia técnica, con acceso a capacitación, insumos y financiamiento complementario. Además, se dará prioridad a mujeres rurales, adultos mayores y jóvenes emprendedores del campo.

    Aunque la acreditación será única, el Gobierno no descarta ampliar el programa dependiendo de su impacto territorial y productivo.

    Temas
    Ecuador
    sector agropecuario
    sociedad
    ministro
    bono
    Nacional
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas