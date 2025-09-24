Paro nacional afecta la exportación de rosas en la zona limítrofe entre Pichincha e Imbabura

Los cantones que están en la zona limítrofe entre Pichincha e Imbabura concentran el foco más intenso del paro nacional. Coincidencialmente, son sectores productores de flores y principalmente rosas de exportación. En el país hay 6 400 hectáreas sembradas con este cultivo. Más de la mitad está en Cayambe, Cotacachi y Tabacundo. En total, son 3 640 hectáreas. Pero su producción ha tenido problemas para cumplir con la cadena logística y llegar al aeropuerto por los cierres de vías. Lea: Las organizaciones sociales definen estrategias frente al paro nacional Expoflores ya tiene un primer estimado de las pérdidas diarias.

“Normalmente en una paralización tipo 2019 las pérdidas sí ascienden a USD 2.5, inclusive a USD 3 millones en producto. Estamos estimando que se ha perdido más o menos USD 1 millón diario, más o menos”, explica Alejandro Martínez, presidente de Expoflores.

Este miércoles, las flores que se cultivan en Cayambe y Tabacundo ya pudieron pasar al aeropuerto, pero siguen bloqueadas las fincas de Cotacachi, que suman 140 hectáreas. Esas rosas solo pueden mantenerse en cámaras de frío durante tres días. Si no se las envía, se convierten en compost, se desechan o se intentan vender en el mercado local. Lea además: 13 arrestados por disturbios y la quema de cuartel policial en Otavalo fueron procesados por terrorismo El incumplimiento en las entregas genera desconfianza en el mercado internacional, que opta por comprar a otros países productores como Colombia.

“Se produce un problema de logística aérea, porque obviamente las aerolíneas comienzan a no recibir la cantidad de flor que tenían programada y comienzan a decidir mandar aviones a otras rutas. Recuperar esas rutas también es un problema”, añade Alejandro Martínez, presidente de Expoflores.

“Las prórrogas no necesariamente son posibles, justamente por la perecibilidad y además porque la frecuencia de los vuelos, en el caso de los productos que se van por vía aérea, no necesariamente puede ser reprogramados de manera constante y frecuente. Y eso implica que el producto ecuatoriano que no logra llegar a un mercado internacional es un producto de otro país competidor”, dice Xavier Rosero, presidente de Fedexpor.

Lea: Dos manifestantes en Los Ríos fueron enviados a prisión por ataque con machete a policía Por ahora, las rosas que se producen en Cotopaxi no han tenido dificultad para entregarse en el aeropuerto y desde esa zona se cumplen los envíos, según Expoflores. Este gremio denunció que 33 000 trabajadores han tenido problemas para llegar a las fincas de cultivo porque tienen que caminar hasta tres horas.