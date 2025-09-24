Política
24 sep 2025 , 13:17

Las organizaciones sociales definen estrategias frente al paro nacional

La convocatoria se realiza en la sede de la Confederación de nacionalidades indígenas del ecuador - Conaie en Quito.

   
Organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, UNE, el Frente Popular y la Federación de Estudiantes Universitarios se reúnen este miércoles a puerta cerrada en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie.

El objetivo de la convocatoria es la definición de acciones conjuntas frente al paro nacional, según explicó Andrés Quishpe, presidente de la UNE.

“Por ahora se mantienen las movilizaciones progresivas en cada uno de los territorios, vamos a analizar una nueva movilización nacional, frente a un gobierno testarudo que solo hace caso al FMI, menos a los pueblos del Ecuador”.

Televistazo conoció que la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, preside el encuentro, en el que también se abordará la detención de dirigentes durante las recientes manifestaciones.

“Para armar un proceso de defensa, son seis dirigentes convocados por Fiscalía de Cotopaxi, de Riobamba, y son cerca de 63 detenidos y varios compañeros heridos”.

Según los dirigentes, la unión de todas las organizaciones fortalecerá el paro nacional, para que el Presidente reconsidere la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles.

La reunión comenzó pasadas las 10H30 en el norte de Quito y se espera conocer las resoluciones durante la tarde.

Temas
CONAIE
paro nacional
FUT
UNE
reunión
organizaciones sociales
Andrés Quishpe
Ecuador
Noticias
