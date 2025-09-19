La Conaie denuncia que las cuentas bancarias de sus dirigentes han sido bloqueadas por "órdenes estatales"

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este viernes 19 de septiembre que las cuentas bancarias de varios de sus dirigentes nacionales, así como de organizaciones regionales y locales adscritas, fueron bloqueadas por "órdenes estatales".

"No es un acto aislado, es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país", señaló la organización en un comunicado público.

En diálogo con Ecuavisa, Apawki Castro, coordinador de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, informó que una de las cuentas bloqueadas es de Marlon Vargas, presidente de la Confederación.

La Conaie, considerada la mayor organización social del país, resolvió este jueves convocar a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, que comenzó a regir en Ecuador el sábado 13 de septiembre.

El movimiento indígena ya ha liderado protestas masivas en 2019 y 2022, cuando los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar los subsidios a los combustibles. En ambas ocasiones, las movilizaciones obligaron a los mandatarios a dar marcha atrás y mantener congelados los precios de los carburantes subsidiados.

