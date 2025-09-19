Política
19 sep 2025 , 14:25

Dos frentes indígenas de Pastaza no se van a sumar al paro nacional convocado por la Conaie

Dos de los frentes más representativos de la nacionalidad kichwa anunciaron que no acatarán la disposición de la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (Conaie).

   
En Pastaza, organizaciones indígenas marcan distancia del llamado de la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (Conaie) a un paro nacional.

Dos de los frentes más representativos de la nacionalidad kichwa anunciaron que no acatarán la disposición. Uno de ellos es la comuna San Jacinto de Pindo, que integra a 39 comunidades de la provincia.

Su presidente confirmó que la decisión fue tomada por unanimidad de los dirigentes, priorizando el resguardo de sus habitantes.

"Se decide no sumarse al paro nacional convocado por la CONAIE, mantenernos en alerta máxima, movilizados internamente, vigilante ante cualquier decisión o política estatal que ponga en riesgo la integridad del territorio o la dignidad de nuestras comunidades", dijo Milton Vargas.

La postura coincide con el criterio del Frente Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (Cipna).

Aunque no forma parte de la estructura oficial de la CONAIE, en los dos últimos levantamientos indígenas, sus 3 000 habitantes tuvieron un rol fuerte de resistencia en Pastaza. Esta vez decidieron no participar.

“Nosotros sí contribuimos, sí colaboramos, pero caímos en el juego de los mismos grupos que siempre han manejado sus intereses. Hoy no vamos a prestarnos eso. ” dijo Jhon Wajay, líder del Cipna.

En Napo, la Federación de Organizaciones Indígenas (FOIN), que agrupa a 243 comunidades kichwas, aún no define su posición. Sus dirigentes señalan que convocarán a una Asamblea con las bases, aunque no han precisado hora ni lugar.

Hasta el momento, en la Amazonía, ninguna de las 11 nacionalidades ni de las 23 organizaciones indígenas ha salido a movilizarse.

