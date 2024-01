Ecuador bajo ataque: pelear la guerra contra el terrorismo le ocasiona al Estado otro hueco en el Presupuesto General

Sí, Ecuador, atraviesa una de la peores etapas sociales y que debe enfrentar un novel gobierno que en la desesperación se contradice, porque determinar cuánto costará afrontar un estado de guerra, contra el terrorismo , es una tarea compleja al no existir claridad de en cuanto tiempo podrá durar el conflicto.

La propuesta de aumentar el IVA la 15 % para combatir esta guerra no es la solución, dice Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, y añade que no se hace necesariamente para el tema de la inseguridad, y lo afirma porque cuando se lee el proyecto de ley se busca corregir el enorme déficit fiscal en todas sus aristas, pero hay que entender que ese dinero apenas se verá en abril por ello no lo ve coyuntural, sino estructural.

Ortiz hace la explicación, y dice que el Servicio de Rentas Internas (SRI) recauda en promedio USD 8 mil millones anuales, de eso, a Finanzas le podría llegar en el mejor año, y pone de referencia el 2018, USD 6 400 millones, y como referencia del último año (2023), da la cifra de USD 6 100 millones, con esos números, “cada punto del IVA serían como USD 500 millones, y esa cantidad por punto de aumento da USD 1 500 millones en la expectativa de un año completo”.

Lea más: El CAL califica a trámite el proyecto de Noboa para incrementar el IVA al 15 %

Pero, si se aprueba en la Asamblea, el aumento en febrero, empezaría a regir en marzo, y Finanzas recién podría contar con ese dinero en abril. El economista menciona que si el hueco fiscal es tan grande, sin duda ve como una alternativa corregir con el IVA, pero cree que no tiene el respaldo en el Legislativo, algo que el presidente ya sabría, sin embargo al recibir la negativa usará su otra carta, los subsidios a los combustibles.

Fausto Ortiz, quien fue entrevistado en el programa radial Del Día a la Noche, en Radio Centro, finaliza diciendo que definitivamente hay que entender que no se tratan de recursos para la guerra, y que ojalá sea corta, porque no se puede dejar de atender otros frentes como Salud, Educación o temas sociales. También afirma que ya no hay como mirar atrás con respecto a gastar menos, porque no se trata de bajarle a los gastos para el déficit arrastrado, hay una necesidad de generar como sea más ingresos.

Al hablar de gastos, Jaime Carrera hace un desglose que para él sí es preocupante. Dice que el Estado en bienes y servicios creció en USD 165 millones, el gasto por las transferencias al IESS por el 40 % de las pensiones de los jubilados creció en USD 500 millones, el gasto por el pago de intereses de la deuda externa, de multilaterales y bonos basura, aumentó de modo importante, en USD 798 millones, mientras, el gasto de inversión se redujo y fue casi inexistente.

Lea también: El Gobierno de Noboa busca evitar el pago de USD 700 millones al Banco Central en el 2024

Por ello, Carrera dice que no resulta difícil inferir lo inmanejable de las cuentas públicas, cuando faltaron USD 5 747 millones para cubrir los USD 24 921 millones de gastos que tienen, según él, “una perversa estructura".

Los sueldos públicos USD 10 130 millones, el pago de bienes y servicios USD 2 098 millones, la mayoría en educación y salud. Las transferencias al IESS, ISSFA e ISSPOL, USD 3 083 millones, los bonos a los más pobres USD 1 295 millones, el pago de intereses de la deuda interna y externa USD 3 190 millones. Y por último, las transferencias a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales que es de USD 3 198 millones.

Las cuentas por pagar del presupuesto al cierre de 2023 fueron de USD 3 541 millones, valor al que se agregan USD 1 000 millones de cuentas por pagar anteriores a 2023. Las cuentas por pagar al IESS fueron de USD 1 394 millones, a los Municipios y Prefecturas de USD 871 millones, a proveedores del Estado USD 767 millones. Inclusive parte de los sueldos de diciembre se pagaron en enero de 2024.

Lea más: Los municipios no desean canje de la deuda con bienes del estado

Así las cosas, el Estado atraviesa un problema fiscal y si ya faltaba dinero, pues hoy va a faltar más. Lo novedoso y preocupante de esto es sin duda, que Defensa empezará a desarrollar una ejecución presupuestaria con la misma o mayor velocidad que Salud o Educación.

El exministro de Economía, Fausto Ortiz dice que el problema está en la liquidez, “porque la parte presupuestaria no es un problema, el problema está en la plata, en el efectivo que tengo que darle al jefe de la unidad para que vaya con los muchachos a poder comer a alguna parte, para que vayan a tanquear”, menciona.

A estas alturas de la situación nacional, las Fuerzas Armadas debe haber ya presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas a cuánto ascienden sus gastos operativos diarios y el Gobierno ya debería tener luces de cómo va a afrontar la necesidad de recursos.

Daniel Noboa ha dicho que se seguirán recortando gastos, que además se busca toda la ayuda internacional que sea posible y, aunque dijo textualmente que no se va a ahogar a la ciudadanía con nuevos impuestos, está claro que no podrá cumplir su ofrecimiento.

Le podría interesar: ¿Un eventual incremento de tres puntos del IVA es la solución a la crisis fiscal de Ecuador?