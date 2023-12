IESS: Los pensionistas del Seguro Social denuncian que la deuda del Estado sobrepasa los USD 10 mil millones

La cifra total de la deuda que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es, nuevamente, un punto de confrontación.

Los afiliados se respaldan en documentos que la gerencia del IESS entregó al anterior gobierno, y que ubica en USD 10 500 millones la deuda hasta agosto pasado. Aquí se incluyen los montos por fondo de pensiones y de salud.

Lea: El Gobierno adeuda cerca de USD 2 000 millones a gobiernos autónomos y al IEES durante 2023

Henry Llanes, presidente de los jubilados de Pichincha, dice que hay un documento del 18 de agosto del 2023 en el que se indica cuál es la deuda. “Todo lo tiene el gobierno", afirma.

La cifra fue detallada durante la sesión de la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional que recoge los aportes para las reformas a la ley de la Seguridad Social.

Lea: IESS: ¿Qué propuestas tiene Daniel Noboa para resolver la crisis y son viables?

El gobierno no indicó un monto de lo adeudado, pero señaló que hay cifras que se deben confrontar. Lo explica Jorge Villaroel, viceministro de Finanzas, quien dice que no tienen al momento un valor conciliado entre las dos entidades, por lo tanto no pueden dar una cifra de pago.

Esa aseveración tuvo una contestación inmediata de los pensionistas, quienes mencionan que es una ofensa para las autoridades del IESS, “está diciendo que son mediocres, que son negligentes, que son irresponsables con la plata de los afiliados”, sentenció Henry Llanes.

No sólo está pendiente el reconocimiento de la deuda, sino la creación de un cronograma de pagos.

Le podría interesar: ¿Puedo hacer un préstamo quirografario si no me encuentro afiliado al IESS?