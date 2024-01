Ecuador bajo ataque: ¿cuánto le costará al país afrontar un estado de guerra contra el terrorismo?

Determinar cuánto costará afrontar un estado de guerra, contra el terrorismo, es una tarea compleja porque no existen certezas sobre cuánto va a durar el conflicto y los imprevistos.

Lo que sí se sabe es que el Estado atraviesa un problema fiscal y si antes faltaba dinero, pues hoy va a faltar más. En principio, el Gobierno tiene en la reasignación una herramienta que utilizará, sin duda, ya que Defensa empezará a desarrollar una ejecución presupuestaria con la misma o mayor velocidad que Salud o Educación. “La parte de la liquidez es la relevante porque lo presupuestario no es un poblema. El inconveniente viene cuando se necesite efectivo”, dijo Fausto Ortiz, exministro de Economía.

A estas alturas de la situación nacional, las Fuerzas Armadas debe haber ya presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas a cuánto ascienden sus gastos operativos diarios y el Gobierno ya tiene claro cómo va a afrontar la necesidad de recursos.

El propio presidente de la República indicó que se van a recortar gastos, que se aceptará toda la asistencia internacional y dijo textualmente que no se va a ahogar a la ciudadanía con nuevos impuestos.

Entonces, ¿qué herramientas le quedan para afrontar los gastos extraordinarios que supone el combate abierto al terrorismo?

Pero, la necesidad de recursos va más allá de los gastos operativos que requiere la movilización total de las Fuerzas Armadas y es que el presidente ha dicho que la reforma también va a ser social. Habló de educación, de becas, de escuelas técnicas y eso también cuesta.

No es sencillo, pero el presidente manifiesta voluntad política para hacerle frente. No se escuda en los obstáculos ni pretende justificarse en ellos y eso quizás no sea suficiente pero sin duda ya es bastante.

