¿Un eventual incremento de tres puntos del IVA es la solución a la crisis fiscal de Ecuador?

Equilibrar las cuentas públicas requiere de más acciones, sin embargo, los analistas sostienen que este aumento de tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) viabilizará la llegada de financiamiento de los organismos multilaterales a Ecuador.

Para dimensionar el impacto de la propuesta presidencial hay que tener claridad sobre el estado de las finanzas públicas del país. En 2023, según el Observatorio de la Política Fiscal, cerró con un déficit de 5 800 millones de dólares. Esa fue la diferencia entre los ingresos del estado y sus gastos.

Aumento del IVA en Ecuador: el Gobierno espera recaudar 1 306 millones de dólares anuales

La necesidad de financiamiento, donde se suma el pago de amortizaciones de la deuda pública interna y externa se ubicó cerca de los 11 mil millones. De ese total 5 mil se cubrieron con atrasos en los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a los proveedores del sector privado.

Y la diferencia se cubrió con financiamiento que proviene de la colocación de bonos en el IESS, en el sector financiero privado y algo que llegó de los multilaterales.

Pero eso fue el año pasado, el 2024 la cosa luce más compleja porque estaba prevista una caída de casi 600 millones de dólares porque no habrá el cobro del impuesto extraordinario al patrimonio de las grandes empresas. A eso hay que sumar una merma de 800 millones por la no explotación del bloque petrolero ITT y los costos no cuantificados de la guerra contra el terorrismo.

Más no son esos los únicos factores a considerar porque la decisión de no continuar con la política de reducción del impuesto a la salida de divisas le asegura 500 millones de dólares y la primera reforma tributaria aprobada en diciembre le asegura 800 millones más.

En cuentas simples, los tres puntos del IVA en lo que resta del 2024 representaría poco más de mil millones de dólares y no son suficientes para cerrar la brecha fiscal, pero los analistas coinciden en que es un paso que abriría puertas a un eventual financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos internacionales, que tampoco es el mejor de los escenarios, pero sin duda es preferible equilibrar el presupuesto con préstamos y no con atrasos.