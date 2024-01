El PSC, Construye, Pachakutik y el correísmo no respaldan el incremento del IVA al 15%

La propuesta de subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% ya ha generado las primeras críticas . Representantes del PSC, Consturye, Pachakutik y el correísmo adelantaron que no votarán a favor.

El proyecto de Ley Económica Urgente , presentado por el presidente Daniel Noboa la noche del 11 de enero, no tendría el respaldo necesario para su aprobación en la Asamblea .

El coordinador del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, afirmó que su bloque no votará por "la creación o aumento de ningún impuesto". También anunció que propondrán otras alternativas para financiar el conflicto interno en materia de seguridad.

La postura fue ratificada por el legislador Otto Vera. Aunque reconoció que "no se puede ir a la guerra si no hay recursos", sostuvo que el problema económico no solo lo vive el Estado, sino también la ciudadanía. "Con esta situación de terrorismo, los negocios están cerrando (...) la economía se sigue deprimiendo", aseguró.

Dijo que "golpear el bolsillo de los ecuatorianos con más impuestos sería terrible" y adelantó que el PSC no apoyará el incremento de impuestos, al menos no de aquellos que sean permanentes. A cambio, dijo que podrían acordar una contribución especial temporal, mientras dure el conflicto armado.

Construye se sumó al rechazo de la iniciativa. "Lo que está haciendo el presidente es tomarnos el pelo, porque está siendo una medida permanente. No está diseñada para la guerra (...) Está subiendo el IVA y no está respetando la pre asignación constitucional", afirmó el asambleísta Jorge Peñafiel.

El correísmo también rechazó la propuesta de Noboa al considerarla una medida que afecta a la clase media y a los más pobres. A cambio, anunciaron propuestas para que "los que más tienen, más paguen".

Algunas de esas iniciativas corresponden al aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), a las utilidades extraordinarias de la banca o al impuesto único a grandes capitales.

La legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay, recordó que cerca de seis millones de ecuatorianos son pobres o están en camino a la extrema pobreza. También criticó la aprobación de leyes, como la de Eficiencia Económica y la de Competitividad Energética, para condonar deudas a grandes grupos económicos "cuando a ellos les debían haber cobrado".

Coincide con los planteamientos el asambleísta y expresidente Lucio Gutiérrez, quien dijo durante una entrevista que el Primer Mandatario debe definir cuánto dinero necesita "para la guerra". Agregó que este se deberá utilizar únicamente para este fin y para ello es necesario un proyecto bien estructurado, que defina plazos, montos y áreas de inversión.

"Cuidado vaya a utilizar, como ya sucedió en el gobierno de Rafael Correa, que el dinero que dimos los ecuatorianos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas desviaron, se robaron esa plata".