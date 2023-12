El Gobierno no cuenta con los recursos para la devolución del IVA a grupos prioritarios

Hasta las oficinas del Servicio de Rentas Internas llegan personas de la tercera edad en busca de respuestas sobre la devolución del IVA que les adeudan. Este es un beneficio para grupos prioritarios a los que pertenecen también las personas con discapacidad.

Aseguran que el último depósito fue en agosto y desde entonces ya no han recibido las transferencias. "Antes me devolvían en 15 días. Ahora me dicen que venga después de 60 días", contó a Ecuavisa César Catota, beneficiario de la devolución al IVA.

Fabiola Pérez, beneficiaria, sostiene que ese dinero le sirve "para hacer compritas". Por eso acudió hasta las oficinas del SRI para verificar el avance de su trámite.

Los reclamos también se hacen en las redes sociales. Hay cientos de personas que denuncian que sus padres o abuelos no han recibido la devolución del IVA desde hace tres meses.