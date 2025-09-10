Economía
10 sep 2025

Empresarios y analistas reaccionan con cautela ante la caída del riesgo país en Ecuador

Mientras el sector productivo ve una oportunidad para atraer inversión, expertos advierten que persisten riesgos estructurales como el déficit fiscal y la baja producción petrolera.

   
La caída del riesgo país a 724 puntos es recibida con optimismo en el sector empresarial.

Los gremios productivos y exportadores lo interpretan como una señal de confianza internacional que abre nuevas oportunidades para la economía en materia de financiamiento e inversión, aunque a largo plazo, siempre que se acompañe de políticas internas.

Quote

“Esto puede traducirse en un mayor flujo de capital para sectores estratégicos como energía, agroindustria, minería. La clave es aprovechar esta oportunidad, generando políticas publicas que den seguridad jurídica y estabilidad", dice Juan Carlos Navarro, pdte. Cámara de Industrias.

Pero el analista económico Santiago García señala que el riesgo país mide la capacidad de pago de deuda de un país y no refleja precisamente todos los problemas de la economía.

Advierte que persisten riesgos estructurales como la caída de la producción petrolera y un déficit fiscal proyectado en más de USD 5 000 millones.

Quote

“Ecuador está en una posición fiscal bastante complicada. Nos falta una visión más de mediano y largo plazo para el tema petrolero y no se ha avanzado mucho en este año, salvo atender las emergencias”, menciona Santiago García, académico y analista económico.

La inversión extranjera es un termómetro de confianza y su caída limita la reducción del riesgo país. En 2024, fue poco más de USD 300 millones, muy por debajo de los más de USD 1 400 millones registrados en 2018.

Por eso, para García, solo con una política petrolera clara se podrá dar sostenibilidad al descenso del indicador.

Quote

“No vamos a tener petróleo toda la vida, estamos justamente en la fase de declive ya, pero eso tiene que presentarse en la política”, dice Santiago García, académico y analista económico.

Agrega que con esa disciplina, Ecuador podrá volver a colocar deuda en los mercados internacionales a tasas razonables, lo que requiere también un control más estricto del gasto público.

