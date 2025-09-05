El riesgo país de Ecuador baja a 733 puntos, el nivel más bajo desde febrero de 2022

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-pais-alcanza-nivel-bajo-FH9339722 target=_blank>riesgo país</a></b> de <b>Ecuador </b>se ubicó en 733 puntos este jueves 4 de septiembre, lo que significa una reducción de 16 puntos con respecto al miércoles 3. Se trata del nivel <b>más bajo desde febrero de</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/secretario-estado-funciones-ecuador-AE10057788 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-registro-riesgo-pais-800-puntos-tercero-mas-alto-continente-HA9615238 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-pais-mejor-puntuacion-gobierno-daniel-noboa-DA8637713 target=_blank></a></b>