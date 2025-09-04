Política
Marco Rubio en Ecuador: ¿cuáles son las funciones del secretario de Estado de EE. UU.?

Marco Rubio es secretario de Estado desde enero de 2025. Tiene 54 años y es hijo de cubanos.

   
    Marco Rubio es el secretario de Estado número 72 de la nación norteamericana y un hombre de extrema confianza del presidente Donald Trump.( AFP )
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Ecuador la noche de este miércoles 3 de septiembre en el marco de una gira oficial en la que incluyó también a México. Este jueves mantiene una reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa, y varios ministros.

Rubio, de 54 años y de ascendencia cubana, nació en Miami, Florida. Cuando sus padres emigraron a EE. UU., ellos no hablaban inglés. Su padre trabajó como mesero y su madre laboró como camarera en un hotel.

Es el secretario de Estado número 72 de la nación norteamericana y un hombre de extrema confianza del presidente Donald Trump. En su carrera política, ha destacado también como senador del conservador Partido Republicano.

Trump lo anunció como su secretario de Estado en noviembre de 2024 y en enero de 2025 asumió su puesto, tras la aprobación del Senado. Se convirtió así en el latino con el cargo más importante en la historia de los Estados Unidos.

Imagen del 26 de agosto de 2025. Rubio junto al presidente de EE. UU., Donald Trump.
Imagen del 26 de agosto de 2025. Rubio junto al presidente de EE. UU., Donald Trump. ( AFP )

¿Qué hace un secretario de Estado?

Un funcionario de este rango es como un ministro de Relaciones Exteriores, sin embargo, sus actividades no se limitan a asuntos diplomáticos. Rubio es el principal asesor de Trump en temas migratorios y posibles tratados o acuerdos comerciales.

Esas facultades lo convierten en la cabeza de la política exterior de los Estados Unidos. Es quien le recomienda al mandatario, por ejemplo, con qué países debería establecer negociaciones comerciales, logísticas e incluso militares, y con cuáles no, dependiendo de los objetivos que tenga Washington.

El Gobierno de Daniel Noboa mantiene actualmente una estrecha relación con la Administración de Trump. En la mesa hay diálogos sobre la instalación de una base -no necesariamente militar- en suelo ecuatoriano.

Asimismo, Ecuador ha ofrecido acoger hasta 300 personas al año que sean enviadas por Estados Unidos en calidad de refugiados. El 1 de septiembre, en entrevista en Contacto Directo, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld señaló que los beneficiarios serán ciudadanos de determinadas nacionalidades, previamente seleccionados, que no cuenten con antecedentes delictivos y que gocen de buen estado de salud.

Sommerfeld también anunció que el Ejecutivo ecuatoriano busca potenciar, con ayuda de EE. UU., su Centro Nacional de Inteligencia y su Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para contrarrestar el lavado de activos.

Por otra parte, Quito ha expresado su apoyo a Washington en la lucha contra el Cartel de los Soles. Noboa y Trump han declarado a esta organización criminal como grupo terrorista. De acuerdo a Estados Unidos, el Cartel de los Soles es manejado por Nicolás Maduro.

El contexto comercial

Finalmente, la llegada de Rubio a Quito se produce en un contexto de superávit comercial para Ecuador. Estados Unidos es el mejor cliente de Ecuador en productos no petroleros.

En el primer semestre de 2025, Ecuador exportó productos como camarón, banano y frutas por un valor de 3 429 millones de dólares, mientras que las importaciones desde EE. UU. sumaron 1 495 millones, dejando un saldo favorable de 1 929 millones de dólares para el país.

No obstante, desde agosto, las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos están sujetas a un arancel del 15 %, lo que podría afectar la competitividad de los productos en ese mercado.

