Política
01 sep 2025 , 07:18

Ecuador recibirá hasta 300 refugiados al año enviados por EE. UU.

En entrevista en Contacto Directo, la canciller Gabriela Sommerfeld precisó que se trata de un acuerdo enmarcado en los programas de cooperación con el Gobierno de Donald Trump.

   
  • Ecuador recibirá hasta 300 refugiados al año enviados por EE. UU.
    Imagen referencial. ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, precisó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al país la noche del miércoles 3 de septiembre, tras cumplir una agenda oficial en México.

Además, en una entrevista en Contacto Directo, Sommerfeld anunció que Ecuador recibirá hasta 300 personas por año que sean enviadas por Estados Unidos en calidad de refugiados. Se trata de un acuerdo enmarcado en los programas de cooperación con el Gobierno de Donald Trump.

Lea también: La Cancillería coordina con otros países la evacuación de ecuatorianos de Israel

La funcionaria señaló que los beneficiarios serán ciudadanos de determinadas nacionalidades, previamente seleccionados, que no cuenten con antecedentes delictivos y que gocen de buen estado de salud.

"Cuando hablamos de programas de cooperación, tenemos que ver qué desea un país y qué desea el otro país. Nosotros podemos solicitar algunas cosas, como contraparte hay otras", justificó la canciller.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommefeld ofreció este lunes 1 de septiembre una entrevista en Contacto Directo.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommefeld ofreció este lunes 1 de septiembre una entrevista en Contacto Directo. ( Ecuavisa )

Para Ecuador, Estados Unidos es actualmente su socio más importante. Los requerimientos de Quito hacia Washington van desde temas comerciales hasta asuntos relacionados con seguridad. En ese sentido, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana detalló que aún existe "la posibilidad" de la instalación de una base estadounidense en suelo ecuatoriano.

Añadió que Ecuador tiene interés en mejorar su Centro Nacional de Inteligencia y su Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para contrarrestar el lavado de activos. El Gobierno de Daniel Noboa confía en que EE. UU. brinde esa capacitación a personal ecuatoriano.

Todos estos temas serán abordados en la próxima visita del secretario de Estado.

Cancillería no tramita extradición de Serrano

La funcionaria también se refirió a la situación del exministro del Interior, José Serrano, quien fue detenido el 7 de agosto en el estado de la Florida por temas migratorios.

Sommerfeld aseguró que la Cancillería ecuatoriana no tramita su extradición a Ecuador. En el país, Serrano es investigado por su presunta participación en la autoría del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no ha formulado cargos contra el también exasambleísta, quien reside desde hace varios años en Norteamérica.

Además de Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo están siendo investigados por la misma situación. La audiencia de formulación de cargos se ha fijado para el 3 de septiembre.

Revise además: Caso Magnicidio FV | La formulación de cargos se aplazó por intervención dental del abogado de Ronny Aleaga

Japón y Ecuador

Finalmente, Sommerfeld confirmó que Ecuador busca un acuerdo comercial con Japón, país donde la semana pasada estuvo el presidente Daniel Noboa y una delegación de empresarios. En Tokio, el jefe de Estado ecuatoriano se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

La ministra indicó que en las próximas semanas llegará al país una delegación de funcionarios y empresarios japones para delinear la hoja de ruta hacia ese posible acuerdo bilateral. Planea que en esa visita se firme un memorando de entendimiento. "Hay la voluntad política, técnica y empresarial de hacerlo", sentenció.

Revise la entrevista completa:

Temas
refugiados
Donald Trump
Gabriela Sommerfeld
Marco Rubio
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas