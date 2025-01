La canciller Gabriela Sommerfeld habló de los vuelos que llegan a Ecuador por las deportaciones y el plan para recibir a los migrantes

31 252 ecuatorianos tienen orden de deportación inmediata en Estados Unidos, esa cifra maneja el gobierno estadounidense, ¿cuál es la cifra oficial del gobierno ecuatoriano?

Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos no nos ha comunicado nada con respecto de las cifras de ecuatorianos que estén presentes en territorio americano de forma irregular.

Es importante poner en contexto lo que sucede el día de hoy, los vuelos de retorno forzoso de los migrantes ecuatorianos que están de forma irregular en Estados Unidos, es desde hace muchos años.

Por poner un ejemplo, en 2024 se redujeron el número de vuelos, normalmente llegaban dos por semana y vemos que se reducen porque la presencia de ecuatorianos de la frontera sur de Estados Unidos es menor.

Nuestras oficinas zonales, tanto en Guayaquil como en Manta, les recibían a los migrantes, teníamos los reportes, sabíamos lo que estaba sucediendo y dado eso, se decidió armar un plan para recibirlos.

¿Qué cifras maneja la Cancillería de ecuatorianos retornados?

En 2023 regresaron 18 000, en 2024 regresaron 13 000 ecuatorianos. Estos ecuatorianos son retornos forzosos desde la frontera sur de Estados Unidos hacia el Ecuador. En los últimos meses de 2024 incluso hubo unos vuelos desde Panamá para ecuatorianos que cruzaban el Darién y ya se lo retornaba desde Panamá.

El plan que Cancillería ha presentado para recibir a los ecuatorianos retornados incluye servicios ya existentes del gobierno nacional, con priorización para los migrantes, ¿hay algún plan en particular para la recepción de los ecuatorianos reportados?

El plan consiste primero en el fortalecimiento de nuestras capacidades en el exterior, a través de la tecnología de servicios digitales, el incremento de personal que atendiendo este año en los consulados, personal que estamos enviando este rato hacia los de Estados Unidos porque eh empiezan a subir el número de atenciones, hemos visto un pequeño incremento el número de atenciones que requieren los ecuatorianos en el exterior y también en otros servicios que pueden entregar, pero más allá de eso, nosotros les recibimos en el aeropuerto cuando llegan, junto al Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja, el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Hoy vamos a tener un nuevo vuelo que no es más que los que regularmente llegaban.

¿Están contemplados bonos para los migrantes? Informaron una contribución del Plan Mundial de Alimentos, ¿de cuánto dinero hablamos?

Estos bonos que estamos entregando, a través del programa Mundial de Alimentos, son de USD 50, que le permite al migrante que retorna, tener un chip de teléfono para poder comunicarse con su familia, contar con dinero para comprar el pasaje y poder ir hacia la provincia de donde salió el día que decidió emigrar al exterior, y en general nos ayuda para que tenga un pequeño una pequeña alimentación para cuando están llegando.

Como le acabo de decir, también tienen el servicio de salud, se analiza si es necesario que tenga un cupo especial para recibir unos valores mayores en casos de ser una persona vulnerable y el estado ecuatoriano lo está identificando a través del MIES, si es así una persona vulnerable para que reciba ya un programa especial por parte del estado ecuatoriano.

Pero también estamos desarrollando un programa para apoyar a los migrantes que retornan forzosamente con capacitación durante tres meses, para quienes reciban un bono por parte del Estado, serán capacitados con ciertas destrezas para que puedan incluirse laboralmente.

¿Hay un plan del gobierno para evitar la migración irregular de los ecuatorianos?

La responsabilidad del gobierno es mostrar el riesgo de la migración irregular.

Nosotros venimos trabajando durante un año en programas de migración circular, en programas de migración de forma controlada y segura con diferentes estados. No solamente con Estados Unidos, sino también con España, Italia (...) Tenemos uno con Israel, tenemos con diferentes países que hemos venido trabajando. Promulgamos que, si finalmente quiere emigrar el ecuatoriano, que se vaya en programas controlados de forma regular y segura.

Hemos también conseguido varias becas para que jóvenes vayan a capacitarse afuera con programas de dos o cuatro años, dependiendo si son maestrías o universidades.

Finalmente, lo que estamos haciendo es una campaña para evitar que los grupos de delincuencia organizada capturen a los ecuatorianos, les vendan sueños, les engañen y en la mayoría de casos sufran cualquier tipo de vulneración en su trayecto.

Los ecuatorianos que regresan tienen deudas con coyoteros, ¿cómo garantizarles la seguridad para evitar represalias de grupos de trata de personas?

Por eso trabajamos fuertemente para combatir la inseguridad, los grupos del crimen organizado, que dentro de sus actividades ilícitas está el tráfico de migrantes. Contra eso lucha el gobierno del presidente Noboa desde la base, tratando directamente contra estos grupos de criminales que engañan a los ecuatorianos.

¿Es necesario que los ecuatorianos retornados vengan esposados?

De todos los cientos de vuelos que hemos recibido ha sido el único vuelo en que llegaron de esa forma, el día de hoy está llegando un vuelo como siempre ha llegado una aerolínea comercial que trae a los migrantes de ecuatorianos obviamente sin esposas.

Hay ecuatorianos que viven en Estados Unidos durante muchos años, de manera irregular, y que quisieran volver, ¿pueden hacerlo?

Eso sí existe y eso es para cualquier ecuatoriano que vive un tiempo por fuera y desea regresar.

Cuando nosotros hemos ido al exterior y hemos visitado, los ecuatorianos sí quieren regresar, principalmente quienes están en la tercera edad. Dicen que han trabajado toda su vida y que finalmente quieren jubilarse aquí en Ecuador, en su tierra. Tienen esperanza de regresar y siempre son bienvenidos. El Ecuador es de los ecuatorianos.

Si hablamos de migrantes irregulares, ¿cómo pueden regresar si no tienen documentos?

A ver, lo que pasa es que aquí somos dos estados. Al Ecuador pueden regresar con sus documentos, que a través de los consulados entregamos, sea cédula o pasaporte, y entrarán de forma regular. Pero cualquier forma regular para salir de Estados Unidos tiene que ser trabajado con el estado americano, porque somos respetuosos de las normativas en ambos estados.

Nosotros siempre estamos trabajando de forma cooperada y conjunta con Estados Unidos para el bienestar de los ecuatorianos que están allá. Hemos creado varios programas a favor de los ecuatorianos que están allá, hemos hecho varias solicitudes, se han abierto algunos cupos de diferentes formas para regularizar, pero nosotros no podemos obligar a que se regularice, es bien difícil.

¿El presidente Daniel Noboa tiene una cercana relación con Donald Trump?

El presidente de Daniel Noboa tiene relaciones cercanas en el nuevo gobierno y el gabinete de Estados Unidos. Pero lo más importante es que la política exterior del presidente Noboa contempla la buena relación con nuestro principal socio comercial. Él ha dado una directriz clara de estrechamiento y fortalecimiento de estas relaciones que tienen que existir.

¿Qué acuerdos se esperan alcanzar con la administración de Donald Trump?

Tenemos muy claros los objetivos que nos hemos planteado. Fortalecimiento en materia de seguridad, fortalecimiento en materia económica, comercial y también el trabajo coordinado en temas de migración.

¿Se logrará concretar la ley IDEA?

Estamos mirando las oportunidades, las opciones y la mejor forma expedita para proponer un acuerdo que entregue beneficios a los productos de ecuatorianos que sean complementarios a la economía americana, para poder implementar durante la administración del presidente Trump.

Obviamente, buscamos que cualquier acuerdo al que lleguemos, los dos países sean quienes ganen en la relación. Ecuador continuará recibiendo ayuda económica y cooperación de Estados Unidos.

Trump ha limitado fondos para proyectos internacionales, ¿continuará la cooperación en seguridad?

Así lo han expresado el nuevo secretario Marco Rubio, algunos congresistas, algunos senadores con respecto al Ecuador.

Ven que la lucha que lleva adelante el Ecuador es una lucha seria, es una lucha técnica y es una lucha justa por la defensa de un estado libre, un estado de derecho, un estado soberano, liberarnos de los grupos de delincuencia organizada, armada particularmente. Así que nos ven con muy buenos ojos, no solamente Estados Unidos, sino también otros países.

Este rato estamos trabajando en el análisis de todos los proyectos que se llevan en conjunto ambos estados, priorizando los proyectos que son de especial y particular interés para el Ecuador para seguir avanzando en los acuerdos que se llegarán a futuro con Estados Unidos.

En otros temas, ¿cómo cooperar con Edmundo González si no administra el Estado venezolano? ¿cómo gestionar los tres acuerdos alcanzados?

El primero es a través de un decreto para reconocer como grupo terrorista al Tren de Aragua esa es una acción que solamente lo tiene que realizar el Estado ecuatoriano a través de un decreto ejecutivo, que entiendo está en marcha.

El segundo es poner a disponibilidad de aquellos países que actualmente compran hasta 250 000 barriles de petróleo a Venezuela, el petróleo ecuatoriano en caso de que ellos deseen cambiar acá para poder cerrar el flujo económico hacia un régimen que no responde a la voluntad del pueblo venezolano.

El tercero que es la cooperación de la información en materia de seguridad. El presidente González tiene un equipo de trabajo que ha conversado ya con los ministros de las carteras correspondientes. con quienes van a firmar un acuerdo para poder compartir este tipo de información en materia de seguridad.

Entonces, al contrario, creo que los tres temas que ha puesto el presidente sobre la mesa son acciones con concretas (...).

¿En este tiempo han visto necesario restablecer las relaciones con México?

Bueno, desde abril hasta la fecha hemos restablecido las relaciones consulares a través de la Embajada de Suiza. El Ecuador ha vuelto a tener presencia de personal diplomático para servicios consulares en la ciudad de México.

Tenemos igual las oficinas de OIM y ACNUR, son 18 oficinas que están atendiendo a los ecuatorianos. No ha habido acercamiento alguno todavía para establecer las relaciones diplomáticas, todas las comunicaciones diplomáticas se llevan a través de la Embajada de Suiza por parte de los dos estados.

¿La exención de la visa Schengen para ecuatorianos se logrará concretar?

Es algo que siempre pide el Estado ecuatoriano a los diferentes países de la Unión Europea, a la representante en Ecuador de la misma Unión Europea. Es un tema que siempre está en nuestras conversaciones. Hay que encontrar la ventana de oportunidad para que Ecuador pueda volver a tener esa posibilidad que algún día la tuvo y la dejó pasar, para tener y gozar de la exención del visado Schengen.

Por ahora no le veo y y no quiero ofrecer ni crear falsas expectativas. Sin embargo, la buena voluntad de los embajadores, de las autoridades de los diferentes países de la Unión Europea siempre está. En ninguna de las reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos 14 meses se nos ha dicho que eso no es viable, sino que sus países apoyan, es cuestión de encontrar la ventana de oportunidad correcta.

Verónica Abad todavía no se presenta en Turquía, ¿la Cancillería reporta su ausencia a la Presidencia?

Nosotros mantenemos contacto continuamente con nuestra embajadora en Turquía y hacemos consultas periódicamente sobre si se ha presentado o no la señora vicepresidenta. Hasta esta semana la respuesta ha sido negativa, no se ha presentado todavía y esperamos que lo haga.

Nosotros tenemos la obligación de reportar. Cancillería tiene la obligación de ejecutar un decreto ejecutivo, si no hay la posibilidad, a pesar de que todas las tareas han sido hechas, tenemos que reportar.