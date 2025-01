Del grupo que llegó este martes resalta el caso de una mujer de 51 años oriunda de El Empalme, en Guayas. Relató que vivió nueve años en Estados Unidos donde "tenía para comer". Expresó su frustración, pero no con el Gobierno de EE. UU., sino con Ecuador. "Yo no amo este país, no me siento orgullosa de ser ecuatoriana", contó. Dijo que intentará nuevamente emigrar hacia Norteamérica. Contrario a lo que indicaban otras personas, aseguró que los funcionarios estadounidenses la trataron bien durante el proceso de deportación.

Otro compatriota que arribó es un joven de 23 años oriundo de Machala. Enfatizó que no volverá a emigrar de manera irregular hacia Estados Unidos.

Explicó que había salido del país en mayo de 2024. Pasó por El Salvador, Guatemala y México. Narró que, en Tapachula, un ciudad mexicana fronteriza con Guatemala tuvo miedo por la amenaza de secuestradores. Él y su esposa se quedaron viviendo de manera ilegal en México esperando tener una cita con autoridades migratorias estadounidenses mediante la aplicación CBP One. Nunca hubo una respuesta y Trump ya ordenó la eliminación de ese sistema de agendamiento de citas.

Los ecuatorianos decidieron entregarse ante las autoridades, pero el proceso de retorno hacia Ecuador fue traumático. "Nos trataban como el perro", declaró el joven en el aeropuerto de Guayaquil.