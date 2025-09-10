El Gobierno recupera 15 200 barriles de petróleo tras labores de limpieza

El Gobierno, mediante un programa de limpieza y rehabilitación de áreas afectas por la operaciones hidrocarburíferas realizadas décadas atrás, ha recuperado y reinsertado en la producción nacional <b>15</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/petroecuador target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/laboratorios-petroecuador-falta-personal-denuncia-KH10068424 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/petroecuador-exportacion-crudo-usd-700-millones-MC10039342 target=_blank></a>