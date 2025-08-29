Economía
Petroecuador despacha 116 000 barriles de asfalto para que Municipios continúen con obras

Las Alcaldías de diferentes partes del país tuvieron paralizaciones en sus proyectos de asfalto.

   
    Colocación de asfalto en la calle Núñez de Vela, en Quito.( Obras Quito )
Petroecuador informó que durante el mes de agosto 2025 ha despachado más de 116 000 barriles de asfalto para que así los municipios continúen con sus obras, pues ante la falta del material, los proyectos viales se detuvieron.

En este sentido, la empresa dijo que coordinará con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) estas entregas de asfalto "para asegurar la correcta ejecución de las obras de infraestructura vial...".

Entre junio y julio, las Alcaldías de Quito y Guayaquil se quejaron de que no podían continuar con proyectos de rehabilitación vial debido a la falta de asfalto.

"Las labores de rehabilitación vial se reanudarán una vez que se normalice el abastecimiento de asfalto", comunicó la Empresa de Obras Públicas de Quito el 6 de junio.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, también dijo que el trabajo de bacheo se vería afectado por el desabastecimiento del material.

Este problema se produjo por la paralización en la Refinería de Esmeraldas a causa de un incendio.

