El Gobierno ofrece duplicar la producción de gas en el campo Amistad

El Gobierno ofreció este lunes 18 de agosto duplicar la producción de gas natural del campo Amistad, ubicado en el golfo de Guayaquil, y que explota Petroecuador. Así lo anunció la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, en rueda de prensa.

Jaramillo detalló que Petroecuador firmará un acuerdo con la empresa China National Petroleum Corporation ​(CNPC). La adjudicación es por USD 78 millones, pero no se especificó el tipo de contrato.

Las intervenciones en los pozos del campo Amistad se realizarán desde octubre 2025 hasta mayo 2026. Tampoco se indicó en qué tiempo se duplicará la producción de gas.

La producción actual de gas en el campo Amistad es de aproximadamente 20 millones de pies cúbicos diarios. Con adecuaciones previas se espera aumentar 5 millones más y con eso empezar con el trabajo de la plataforma.

"Esta acción representa un hecho histórico para nuestra seguridad energética. Después de más de 10 años, el país retomará operaciones costa afuera con una plataforma jack-up", dijo la funcionaria.

Esta mayor producción de gas servirá para el abastecimiento de generación eléctrica, sector industrial y consumo interno.

