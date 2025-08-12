Economía
12 ago 2025 , 19:01

El Gobierno modificó fórmula para calcular el precio de las gasolinas

Desde este martes, el galón de las gasolinas extra y ecopaís cuesta USD 2,75. El Gobierno modificó la fórmula para calcular el precio de los combustibles, y espera recibir 404 millones de dólares adicionales, en comparación con el método anterior.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno modificó la fórmula con la que se calcula el precio de las gasolinas extra y ecopaís. Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo número, 83 firmado por el presidente Daniel Noboa este lunes 12 de agosto de 2025.

El cambio aumenta una variable, relacionada a los precios de importación, a los costos finales del combustible, según explicó a Televistazo la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe). "El precio de paridad de importación al tener una variable adicional va a subir y obviamente se va a ver reflejado en el precio de venta al público", dijo Ivo Rosero, presidente de esa entidad.

Petroecuador, que es la única abastecedora del país, es la empresa que recibirá esos recursos para pagar parte de los costos de importación. Ecuador tiene déficit de producción de combustibles e importa el 72% de diésel y el 64% de gasolinas.

El incremento en el precio de la gasolina ya se refleja desde hoy, 12 de agosto. El galón de gasolina extra y ecopaís cuesta USD 2.75, USD 0,12 más que el último mes. El precio se mantendrá hasta el 11 de septiembre.

Le puede interesar: Progen aclara que no tiene una relación contractual con Soluenergy

Sistema de bandas

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, dijo que este sistema de bandas permitirá subir o bajar el precio de las gasolinas de acuerdo a cómo se mueva el precio internacional. Aseguró que esto no elimina el subsidio a los combustibles y que es parte de una estructuración más eficiente del estado.

El cálculo ahora incluye un costo real de importar el combustible, rentabilidad mínima de 10,78% para las empresas importadoras garantizando competencia y abastecimiento.

Con esta medida, el Gobierno Nacional espera recibir USD 404 millones más que con el método anterior. En total, 915 millones de dólares hasta diciembre del 2026.

El Decreto Ejecutivo 83 también elimina el subsidio del combustible jet que utilizan los aviones de los aeropuertos de Manta, Loja, Santa Rosa, Coca y Cuenca.

Le puede interesar: Dos unidades de la Refinería de Esmeraldas suspendieron sus operaciones por trabajos de interconexión

Temas
cálculo
Gobierno
ecopaís
precio
Extra
gasolinas
Petroecuador
Ecuador
Noticias
Recomendadas