El Gobierno modificó fórmula para calcular el precio de las gasolinas

El Gobierno modificó la fórmula con la que se calcula el precio de las gasolinas extra y ecopaís. Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo número, 83 firmado por el presidente Daniel Noboa este lunes 12 de agosto de 2025.

El cambio aumenta una variable, relacionada a los precios de importación, a los costos finales del combustible, según explicó a Televistazo la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe). "El precio de paridad de importación al tener una variable adicional va a subir y obviamente se va a ver reflejado en el precio de venta al público", dijo Ivo Rosero, presidente de esa entidad.

Petroecuador, que es la única abastecedora del país, es la empresa que recibirá esos recursos para pagar parte de los costos de importación. Ecuador tiene déficit de producción de combustibles e importa el 72% de diésel y el 64% de gasolinas.

El incremento en el precio de la gasolina ya se refleja desde hoy, 12 de agosto. El galón de gasolina extra y ecopaís cuesta USD 2.75, USD 0,12 más que el último mes. El precio se mantendrá hasta el 11 de septiembre.

