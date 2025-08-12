El Gobierno modificó fórmula para calcular el precio de las gasolinas

El Gobierno modificó la fórmula con la que se calcula el precio de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/extra-y-ecopais target=_blank>gasolinas extra y ecopaís</a></b>. Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo número, 83 firmado por el <b>presidente Daniel Noboa</b> este lunes 12 <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/progen-aclara-no-tiene-relacion-contractual-con-soluenergy-XI9912514 target=_blank></a></b>