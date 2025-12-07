Economía
Dos factores generan largas demoras en la devolución del IVA a los adultos mayores

Las demoras no solo dependen del SRI, sino de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas. Dos expertos proponen soluciones para evitar los retrasos en la devolución del IVA a los adultos mayores.

   
    Una adulta mayor realiza un trámite en el SRI.( Televistazo )
Dos son los principales factores que generan demoras de hasta ocho meses en la devolución del IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad, según expertos consultados.

David Pazmiño, economista y docente universitario de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que uno de los problemas son las "malas prácticas" de algunos beneficiarios.

Por ejemplo, Pazmiño explica que un adulto mayor puede tener cinco hijos y todos sacan facturas a su nombre para que obtenga un mayor beneficio. Esto, dice, ha llevado a que haya más controles del SRI para evitar fraudes o doble beneficio. "Y estos controles hacen que se vuelva un cuello de botella la devolución de estos recursos".

LEA: Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian atrasos de hasta ocho meses en la devolución del IVA

El SRI también detectó que hay quienes utilizan la identidad de personas adultas mayores, en complicidad con proveedores de facturación electrónica, para solicitar devoluciones del IVA. De ahí que la entidad tributaria ha dicho que intensificarán los controles y que habrá un "aumento en los tiempos de respuesta" de las solicitudes. Aunque se aseguró que se mantendrán dentro de los 90 días, esto no se cumple.

El segundo de los problemas está en la demora de los desembolsos que debe realizar el Ministerio de Finanzas, sostiene Juan Unapanta, coordinador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la UDLA.

"Esto ya tiene que ver con las finanzas del Estado. Hay un departamento de Reintegro dentro de la administración tributaria y es la que coordina con el Ministerio de Finanzas (...) Yo diría que no depende (las devoluciones) del SRI, depende de que haya una asignación presupuestaria", dice Unapanta, quien sugiere que el cuello de botella puede generarse con la cartera de Economía.

Pazmiño añade que "tenemos problemas en la liquidez del Estado, principalmente por gran carga de la deuda (externa). Obviamente, la devolución del IVA requiere de un desembolso fiscal. También está el crecimiento del número de beneficiarios de esta devolución cada año".

LEA: El SRI endurece controles para la devolución de impuestos y el proceso se retrasa aún más

Soluciones para la devolución del IVA

Los expertos proponen soluciones. Una de ellas es la digitalización del proceso. Que haya un control exhaustivo, aprovechar la facturación electrónica para hacer un cruce inmediato de información.

Otra opción es reformar la Ley de Régimen Tributario Interino para que haya exenciones o grabar con IVA cero en determinados bienes y servicios para los adultos mayores, recomienda Pazmiño.

Por su parte, Unapanta propone un pago con notas de crédito. "Son como una especie de pagaré que entrega el Estado y que es transferible. En vez de tener depositado USD 141 en tres meses o más puedo tener una nota de crédito de forma más expedita".

LEA: Usuarios se quejan en redes sociales por retrasos en devolución del IVA a adultos mayores

Devolución del IVA se analiza en la justicia

Debido a las constantes demoras en la devolución del IVA, un grupo de adultos mayores y jubilados presentaron una acción de protección en contra del SRI y el Ministerio de Finanzas.

El caso ya tuvo una primera audiencia y habrá otra para el 8 de diciembre. Jorge Iturburu, abogado de los demandantes, espera que la justicia falle a su favor para que haya un desembolso con tiempos claros.

LEA: Adultos mayores tendrán una segunda audiencia por atrasos en la devolución del IVA

