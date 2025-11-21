Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian atrasos de hasta ocho meses en la devolución del IVA

Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian retrasos de hasta ocho meses en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/procedimiento-devolucion-iva-personas-tercera-edad-XN8861154 target=_blank>devolución del IVA</a></b>, a pesar de que la ley establece plazos máximos de 60 y 90 días. Este viernes 21 de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-medidas-economicas-iva-diesel-NG10344548 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/sri-endurece-controles-retraso-devoluciones-impuestos-GD9995448 target=_blank></a></b>