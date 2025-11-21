Economía
21 nov 2025 , 13:52

Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian atrasos de hasta ocho meses en la devolución del IVA

Este viernes 21 de noviembre, un grupo de ellos llevó el caso a los tribunales para solicitar una orden judicial que obligue al Estado a cumplir con los pagos pendientes.

   
Fuente:
Registro
Televistazo y Redacción
Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian retrasos de hasta ocho meses en la devolución del IVA, a pesar de que la ley establece plazos máximos de 60 y 90 días. Este viernes 21 de noviembre, un grupo de ellos llevó el caso a los tribunales para solicitar una orden judicial que obligue al Estado a cumplir con los pagos pendientes.

Cada vez los reclamos son más. Aunque no existe una cifra oficial que permita conocer cuántos adultos mayores y personas con discapacidad esperan la devolución del IVA en todo el país, en redes sociales se multiplican los testimonios de quienes aseguran enfrentar estos retrasos. Son usuarios que afirman llevar meses esperando un pago que, por normativa, debe entregarse en un plazo máximo de 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad.

"A escala nacional son miles. No podemos esperar cinco meses para que nos devuelvan un mes, porque no es que nos devuelven todos los meses atrasados, nos devuelven uno", señaló Harry Valarezo, representante de jubilados.

Algunos afectados aseguran haber cumplido con todo el proceso automático del SRI, pero aun así los meses pasan sin recibir respuesta. "A mí me deben desde mayo. Ese dinero lo usamos para medicina, alimentación y tener una vida digna", dijo Bolívar Potes, uno de los usuarios perjudicados.

Ante esta situación, un grupo de adultos mayores y jubilados presentó una acción de protección, cuya audiencia se desarrolló hoy en Guayaquil. "¿Dónde está la plata?", cuestionó Jorge Iturburu, abogado de los demandantes.

En septiembre pasado, el Gobierno anunció un desembolso de USD 130 millones para cubrir la devolución del IVA a grupos prioritarios. En ese entonces se informó que el dinero llegaría de forma directa a 115 000 personas.

Ecuavisa solicitó información actualizada al SRI sobre los montos adeudados y el número de solicitudes pendientes, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

