Adultos mayores tendrán una segunda audiencia por atrasos en la devolución del IVA

Un grupo de adultos mayores y jubilados tendrán una segunda audiencia por la acción de protección que presentaron en contra del Servicio de Rentas Internas (SRI) y Ministerio de Finanzas a causa de los retrasos en la devolución del IVA.

La primera diligencia ya tuvo lugar en Guayaquil el pasado 21 de noviembre.

En esta segunda audiencia prevista para el 8 de diciembre, se espera que la jueza conozca las pruebas de los demandantes.

Harry Valarezo, representante de los jubilados, denunció que el retraso en la devolución del IVA se ha vuelto una constante. Y que pasan entre seis y ocho meses para un primer desembolso.

Jorge Iturburu, abogado de los demandantes, espera que la justicia falle a su favor para que haya un desembolso con tiempos claros. De obtener una negativa, apelarán esa decisión.

En septiembre 2025, y tras la eliminación del subsidio al diésel, el SRI anunció que destinaría USD 130 millones en devolución del IVA para 115 000 beneficiarios.

Sin embargo, la entidad no ha clarificado a cuántos usuarios más debe el dinero y en cuántos meses está atrasado.

