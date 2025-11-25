Adultos mayores tendrán una segunda audiencia por atrasos en la devolución del IVA

Un grupo de <b>adultos mayores y jubilados</b> tendrán una segunda audiencia por la acción de protección que presentaron en contra del Servicio de Rentas Internas <b>(SRI)</b> y <b>Ministerio de Finanzas </b>a causa de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/devolucion-del-iva target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/devolucion-iva-retrasos-sri-DA10456720 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/quejas-redes-sociales-retrasos-devolucion-iva-BB9982074 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/devolucion-iva-adultos-mayores-subsidio-diesel-EA10107773 target=_blank></a>