Venezuela recibe un nuevo vuelo con 172 migrantes procedentes de Estados Unidos, en medio del cierre del espacio aéreo

Un avión procedente de Estados Unidos llegó el viernes al principal aeropuerto de Venezuela con 172 deportados, en momentos en que el país quedó prácticamente aislado con la suspensión masiva de