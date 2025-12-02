Trump dice que las negociaciones con Rusia son un desastre

El mandatario Donald Trump, manifestó en medio de las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, que la situación no es fácil, durante las conversaciones que fueron pausadas entre las partes en las últimas semanas. A pesar de la escalada de ataques, Volodímir Zelenski, señala que Ucrania está esperando señales Estados Unidos. Lea más: Donald Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania "Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!", ha declarado durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, haciendo referencia al encuentro del enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

Expectativas del presidente Ucraniano frente a las conversaciones de EE. UU. Y Rusia

Por su parte, el presidente de Ucrania, Zelenski, ha dicho que está a la espera de señales de la delegación estadounidense tras sus reuniones en Rusia. "Tienen la intención de informarnos directamente inmediatamente después de dichas reuniones. Los próximos pasos dependerán de dichas señales". Lea: Rusia bombardea estación de tren en el este de Ucrania; hay más de 30 heridos También sostuvo que recibirá respuestas y que, si resultan como corresponden, si hay equidad con" sus socios, una delegación ucraniana podría reunirse con una estadounidense, si bien el nivel de los cargos depende del resultado del diálogo. "Si las señales abren la posibilidad y la oportunidad de tomar decisiones globales pero rápidas, la reunión se celebrará a un nivel superior", ha aclarado.

Otros países se suman al llamado de paz por parte de Ucrania