Trump dice que las negociaciones con Rusia son un desastre

El mandatario <b>Donald Trump</b>, manifestó en medio de las negociaciones con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guerra-ucrania-rusia target=_blank>Rusia sobre Ucrania</a>, que la <b>situación no es fácil</b>, durante las <b>conversaciones que fueron pausadas entre las partes en las última</b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/donald-trump-aumentara-presion-poner-fin-guerra-ucrania-EF10260631 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>