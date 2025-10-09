Donald Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente <b>Donald Trump</b> declaró el 9 de octubre que <b>Estados Unidos</b> y sus aliados de la <b>OTAN</b> están intensificando la presión para poner <b>fin a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/rusia-lanza-ataque-red-de-gas-ucrania-KA10230129 target=_blank>guerra en Ucrania</a></b>, después de que sus intentos de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/rusia-bombardea-estacion-de-tren-en-el-este-de-ucrania-hay-mas-de-30-heridos-CA10237014 target=_blank></a>