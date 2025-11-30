Venezuela activa un plan para repatriar a ciudadanos afectados por suspensión de vuelos

El gobierno de Nicolás Maduro lanzó un plan especial para facilitar el retorno de venezolanos que quedaron sin posibilidad de viajar tras la cancelación masiva de vuelos internacionales. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la iniciativa también pretende reorganizar itinerarios para quienes deben salir del país, aunque no detalló cómo se implementará el esquema.

Rodríguez aseguró que Caracas recurrió a organismos multilaterales para exigir el retiro inmediato de la advertencia emitida por Washington. Además, acusó a Estados Unidos de actuar en sintonía con la dirigente opositora María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz y actualmente en la clandestinidad.

La tensión se incrementó después de que el presidente estadounidense Donald Trump publicara un mensaje en Truth Social exhortando a pilotos y aerolíneas a evitar por completo el espacio aéreo venezolano. La publicación no explicó los motivos ni el tiempo de vigencia de la medida, pero generó nuevas cancelaciones por parte de compañías como Iberia, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines.

En respuesta, la Cancillería venezolana denunció que las declaraciones de Trump constituyen una amenaza prohibida por la Carta de la ONU y calificó la advertencia como un acto hostil e injustificado. También exigió respeto a su soberanía aérea y rechazó cualquier intento de presión externa. Ante el incumplimiento de un plazo de 48 horas para reanudar vuelos, el régimen revocó permisos a varias aerolíneas internacionales, mientras que otras, como Copa y Conviasa, continúan operando.

El mensaje del mandatario estadounidense coincidió con el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford y un importante contingente militar como parte de la Operación Lanza del Sur, estrategia dirigida oficialmente a combatir organizaciones de narcotráfico en la región.